DS: dal 2024 produrrà solo elettriche

DS ha un’affinità con il Golf, come testimoniano i diversi circoli associati ai DS Store. La 79esima edizione dell’Open d’Italia di Golf, nel prestigioso Golf & Country Club di Marco Simone, a Guidonia (RM), ha rappresentato l’occasione per conoscere la situazione del Marchio nel contesto globale attuale.

DS: un brand in ascesa in un mercato in caduta libera

Il Brand DS continua a crescere, e questo a dispetto del crollo del mercato premium, che in Italia è sceso del 20%. Merito di una rete di vendita ben strutturata, che è riuscita a conquistare clienti da brand premium alternativi a quelli tedeschi. Un altro punto di forza del Marchio francese è la gamma composta da modelli nuovi, rinnovati profondamente, e comunque giovani. Infatti, la vettura da più tempo in listino è la DS9 con appena 1 anno di vita. Ultimamente, a conferma di questo trend, si è unita alla famiglia DS la nuova DS7. Si tratta di un’auto con cui il Brand riesce a fronteggiare il difficile momento attuale che si riflette sui tempi d’attesa. Lo dimostra il fatto che l’attesa, dal momento dell’ordine, è di circa 3 mesi.

DS: dal 2024 solamente BEV

Se questo è il presente, il futuro DS, come è noto, sarà esclusivamente elettrico. Nello specifico, dal 2024 il brand produrrà solamente auto a batteria su 3 piattaforme. Queste rispondono ai nomi di small, medium, e large, e sulle auto più grandi ci sarà una tecnologia che consentirà un’autonomia di circa 700 km associata a tempi di ricarica ridotti. Molto probabilmente le batterie allo stato solido saranno alla base di una maggiore resa chilometrica per ogni ricarica. Il vantaggio di essere il Marchio del Gruppo Stellantis che riceverà per primo le soluzioni per la transizione elettrica, consentirà a DS di essere sempre all’avanguardia.

Il segreto della vendita sta nel noleggio

In una situazione generale difficile, e con costi di gestione sempre più elevati, DS punta sul noleggio. In questo modo, grazie ad una gamma con diverse soluzioni tecniche a livello di propulsori, il cliente può scegliere senza lo spauracchio dei cambiamenti imposti dal mercato. Lo scopo è quello di elevarsi dal concetto di vettura di proprietà privata e di avere un’auto sempre al passo con i tempi.

Lo sport come fonte d’ispirazione

La Formula E è un’altra delle scommesse vinte da DS, che è riuscita ad emergere in una categoria difficile. Nel prossimo campionato si correrà con le prestazionali monoposto di terza generazione. Queste avranno un motore elettrico anteriore utilizzato per recuperare energia: un’ulteriore soluzione che potrà essere fonte d’ispirazione per le auto stradali.