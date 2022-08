MINI 5 porte VS Audi A1 Sportback: utilitarie premium

La MINI 5 porte ha il pregio di estendere il lato premium dell’automobile al segmento B, a quelle vetture con una lunghezza complessiva di poco più di 4 metri. Auto utilizzabili in ogni giorno, anche in città. A farle da contraltare, nel mercato, troviamo l’Audi A1 Sportback, la piccola di Ingolstadt che si da arie da grande. Analizziamo le differenze tra questi due modelli compatti nelle dimensioni ma grandi nei contenuti.

MINI 5 porte ed Audi A1 Sportback: due stili opposti

Lo stile della MINI 5 porte riprende quello della 3 porte ampliandolo con un passo più lungo e le portiere posteriori. E’ un filo più pesante, ma sempre caratteristico per via dei fari tondi, del disegno del tetto, ed i tanti dettagli. L’Audi A1 Sportback risponde con un design spigoloso ed audace. Questo si contrappone a quello a tutto tondo della MINI. L’utilitaria dei Quattro Anelli però, quanto a grinta non è da meno.

Infatti, presenta una calandra che ingloba parte del paraurti anteriore, e delle prese d’aria superiori che fanno tanto Audi Quattro. Anche sulla A1 si può avere il tetto di colore diverso rispetto alla carrozzeria ma non Multitone come sulla MINI. In compenso, l’Audi può essere scelta nella variante allstreet che strizza l’occhio ai SUV con un assetto rialzato e le protezioni nella parte bassa della carrozzeria.

Le differenze esterne tra MINI ed Audi si riflettono nell’abitacolo

L’interno della MINI 5 porte, con lo schermo circolare al centro della plancia è un must, mentre la novità dell’ultima ora è rappresentata dal display della strumentazione digitale di piccole dimensioni. Le informazioni sono contenute ma ben leggibili. Lo stile insomma, prevale, anche se poi, a ben guardare alla MINI non manca nulla. L’Audi A1 Sportback invece attinge dalla tecnologia di famiglia e sfoggia una strumentazione digitale che diventa mappa a tutto schermo per il navigatore.

Anche il display sulla plancia riporta le informazioni tramite un menu già visto sui modelli alto di gamma, ma è leggermente più in basso rispetto alla strumentazione. L’andamento della plancia è spigoloso e futuristico, e si contrappone nettamente a quello tondeggiante e in stile classico-moderno della MINI. Spazio giusto per 4 persone su entrambe, ma il bagagliaio dell’Audi con i suoi 335 litri è più capiente di quello da 278 litri della MINI. Questo, nonostante tra le due balli appena 1 cm di differenza in lunghezza.

Motori a 3 e 4 cilindri per entrambe

La MINI 5 porte punta su motori che partono dal 1.5 a 3 cilindri declinato in diversi livelli di potenza, per arrivare al 2 litri turbo a 4 cilindri della Cooper S. Infatti, la gamma di potenza del 1.5 passa dai 75 CV ai 136 CV (Cooper), ma è possibile averlo anche con 102 CV. Con il 2 litri sovralimentato della Cooper S la MINI 5 porte eroga 178 CV. L’Audi A1 invece differenzia la cilindrata delle sue motorizzazioni. Così, nella sua famiglia di unità troviamo il 1.0 a 3 cilindri turbo da 95 e 110 CV, il 1.5 TFSI da 150 CV e, infine, il 2.0 TFSI da ben 207 CV. Sia la MINI che l’Audi, in base alle motorizzazioni possono avere la trasmissione manuale o automatica a doppia frizione, perché sono delle piccole che giocano a fare le grandi.

Prezzi dalla forbice elevata

Il listino dell’Audi A1 Sportback parte da un prezzo più basso, 23.800 euro, mentre quello della MINI 5 porte da 24.300 euro, ma poi si sale, e di molto. Infatti, la MINI Cooper S Resolute 5 porte arriva a 38.200 euro, mentre l’Audi A1 Sportback 40 TFSI Identity Black a 35.575 euro. Le varianti dalla potenza intermedia come la MINI Cooper 5 porte e l’Audi A1 Sportback 35 TFSI Stronic, partono, rispettivamente, da 29.300 euro e da 28.300 euro. Ovviamente, si tratta di cifre che sono destinate a crescere attingendo ai tanti optional disponibili nella lista degli accessori.