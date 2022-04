Auto a GPL più economiche 2022: ecco quelle che costano meno

Valida alternativa alle tipologie di alimentazione elettrificata, il GPL mantiene una buona fetta di mercato; le proposte più abbordabili per prezzo ed economicità di esercizio nono in effetti numerose, e abbracciano un’ampia gamma di segmenti: le dettagliamo in una Top Ten.

Stretti stretti fra le spese vive da affrontare nella gestione ordinaria della propria vettura ed un incontrollato aumento del prezzo dei carburanti che dall’autunno 2021 ha subito continui rialzi e soltanto un (temporaneo) intervento del Governo ha leggermente limitato (la misura d’emergenza resterà in vigore sino alla fine di aprile: è opportuno, nel frattempo, organizzare ulteriori provvedimenti per scongiurare eventuali e sgraditissime impennate), i consumatori sono più che mai attenti al portafoglio.

Il mercato, in effetti, dà ragione a quanti (e sono la maggioranza) badano soprattutto all’economia: non solamente in Italia, dove da sempre vengono premiati (a livello di vendite) i modelli di segmento più “basso”, ma anche in Europa che assegna al segmento C (berline, SUV e Crossover) la palma dei migliori risultati di consegne, sono le vetture più piccole a mettere a segno i migliori risultati di vendite.

Perché il GPL conviene

In riferimento all’attenzione alle spese, attualmente la tipologia di alimentazione da tenere d’occhio è il GPL, che rappresenta il carburante di costo minore fra quelli “tradizionali” (benzina, gasolio e metano): ed è un settore che “tiene” sempre. Sebbene i volumi di consegne assegnano ai modelli elettrificati un ruolo via via più “importante”, il GPL conserva uno zoccolo duro di aficionados.

I dati di mercato lo dimostrano: nel 2021, la fascia di mercato GPL ha raggiunto il 7,1% dal 6,5% del 2020. Le motivazioni sono peraltro ben conosciute: costi di rifornimento contenuti, una buona diffusione della rete di stazioni di servizio, e prezzi di vendita in linea di massima più bassi in rapporto ad altre tipologie di alimentazione “green”.

Di seguito una carrellata delle proposte più appetibili relative alla prima metà del 2022.

Le dieci auto GPL con il prezzo più basso

La nuova generazione della “segmento B” romena che fa capo a Renault Groupe ha totalizzato quasi 227.000 unità vendute nel 2021. Sviluppata sul pianale CMF-B che aveva debuttato come “base di partenza” di Renault Clio ed è stata adottata anche da Nissan Juke e Renault Captur, rappresenta la migliore espressione della filosofia “low budget” con cui Dacia si è fatta conoscere e si è affermata in Europa occidentale: finiture gradevoli, dotazioni adeguate alle quotidiane esigenze delle famiglie ed un listino veramente competitivo (in vendita da 11.100 euro è, attualmente, il modello meno costoso presente sul mercato). La versione bifuel benzina-GPL viene equipaggiata con la nuova unità 1.0 turbo tre cilindri da 100 CV.

I prezzi di vendita partono da 12.800 euro.

Un buon livello di equipaggiamento in termini di dotazioni hi-tech, linee piacevoli e tanta concretezza. Ecco, in estrema sintesi, i contenuti-chiave della baby coreana che per di più ha, con la seconda generazione – leggermente aumentata nel passo – ha guadagnato in termini di abitabilità e di capienza del vano bagagli: quattro persone ci stanno piuttosto comode, e 255 litri nel bagagliaio (che con i sedili posteriori abbattuti salgono ad oltre 1.000) sono più che sufficienti per le esigenze di tutti i giorni. L’economia di gestione è garantita non solamente dal prezzo del GPL “alla pompa”, ma anche in relazione all’importo della tassa di proprietà: la versione GPL eroga 65 CV dal piccolo 998 cc tre cilindri, tanti quanti la declinazione-base a benzina. Inoltre, Kia Picanto GPL si avvale della garanzia di 7 anni o 150.000 km analoga a tutti i modelli del marchio coreano.

I prezzi di vendita partono da 13.900 euro.

Fra i modelli più economici, è quello che per dimensioni esterne e capacità di trasporto persone e bagagli appartiene ad una fascia di mercato superiore. Il tutto, rapportato ai prezzi di vendita decisamente “popolari”, a notevoli doti di robustezza, alle dotazioni adeguate alle esigenze familiari ed alle ampie possibilità di impiego, contribuisce a spiegare il ruolo di primo piano che il compact-SUV riveste per Dacia insieme alla più piccola Sandero (186.000 gli esemplari di Duster consegnati nel 2021, più di 2 milioni le unità vendute dall’epoca del suo esordio commerciale, avvenuto nel 2010). In 4,3 m di lunghezza ospita comodamente cinque persone, il bagagliaio arriva a 470 litri e può ampliarsi fino a quasi 1.500 litri, e possiede una buona altezza libera da terra, il che la rende adatta alle piccole escursioni al di fuori dell’asfalto. Le finiture sono essenziali ma non “povere”: si tratta, in effetti, della filosofia “low budget” che dacia adotta da sempre. La versione GPL (alternativa alle declinazioni 1.0 benzina tre cilindri, 1.3 TCe benzina quattro cilindri, e 1.5 turbodiesel), che di fatto “taglia” notevolmente le spese di rifornimento) adotta il nuovo 1.0 TCe tre cilindri turbo da 100 CV condiviso con Sandero. Sei i livelli di allestimento: Access, Essential, Comfort, Prestige, Prestige Up ed Extreme.

I prezzi di vendita partono da 14.450 euro.

“Nuova nuova” (e di freschissimo esordio nelle concessionarie, celebrato con due Weekend Porte Aperte che si sono svolti il 12-13 marzo ed il 19-20 marzo), la interessante Station wagon-Multispazio romena a cinque posti o sette posti – a seconda degli allestimenti – su un corpo vettura da quattro metri e mezzo di lunghezza fa leva su una corretta razionalità nelle dotazioni (fra gli equipaggiamenti-base di serie: sensore luci, fendinebbia, barre portatutto longitudinali, cerchi da 16”, computer di bordo con schermo da 3.5”, impianto audio digitale DAB con Bluetooth, piantone dello sterzo regolabile in altezza e limitatore di velocità) e su una notevolissima versatilità di impiego, evidenziata dalla capacità di trasporto persone e dalla capienza del vano bagagli: da un minimo di 160 litri, si arriva fino a oltre 1.800 litri. L’unità motrice è unica per le due tipologie di alimentazione benzina ed Eco-G GPL: si tratta del tricilindrico 1.0 TCe turbo da 999 cc, che eroga 110 CV (benzina) e 101 CV (Eco-G GPL). Gli allestimenti sono cinque: Essential (5 posti), comfort (5 posti), Comfort 7 posti, Extreme (5 posti) ed Extreme 7 posti.

I prezzi di vendita partono da 14.650 euro.

La nuova versione della “segmento A” bestseller in Italia e da lungo tempo saldamente in testa nelle vendite nazionali, conserva l’impostazione “quasi multispazio” adottata nel 2003, ed in parallelo ne ha “addolcito” le linee esterne e aggiornato la strumentazione e le dotazioni di bordo, anche a livello multimediale. L’abitabilità è adeguata per quattro persone adulte, tuttavia l’eventuale quinto posto è disponibile in opzione, allo stesso modo del comando che abbatte in avanti lo schienale del sedile passeggero anteriore. In versione EasyPower GPL (equipaggiata con l’unità 1.2 4 cilindri da 69 CV e 102 Nm) ci sono cinque allestimenti: “base”, City Life, Sport, City Cross e Cross.

I prezzi di vendita partono da 15.200 euro.

“Cugina” di Kia Picanto (del resto, fa parte della lineup del colosso coreano cui Kia appartiene) con la quale condivide l’architettura e le unità motrici (sotto al cofano c’è il “millino” tre cilindri da 66 CV), in versione GPL richiede un sovrapprezzo di circa 2.000 euro rispetto al modello di ingresso alla gamma, tuttavia permette di “guadagnare” notevolmente sul costo dei rifornimenti. Considerate le dimensioni esterne (sui 3,6 m di lunghezza), la capienza del vano bagagli è da considerarsi buona. Notevole l’attenzione alle finiture, e apprezzabile l’equipaggiamento multimediale. Per la versione GPL, gli allestimenti sono due: Advanced e Tech.

I prezzi di vendita partono da 15.450 euro.

Comoda, poco costosa e razionale: gli atout di rilievo per la “segmento B” dei Tre Diamanti si evidenziano in uno stile esteriore ed un’impostazione degli arredi interni “senza fronzoli” (non brillano per originalità) tuttavia si accompagnano ad un corpo vettura a cinque ampie porte, un’ottima abitabilità (quattro persone adulte ci stanno davvero comode) ed un vano bagagli adatto alle necessità quotidiane e del turismo a medio raggio: 235 litri nel normale assetto di marcia, e più di 900 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti. L’equipaggiamento è di buon livello, e la manovrabilità è notevole: la vettura è molto maneggevole nel traffico e i comandi sono raggiungibili agevolmente. “Intelligente” anche l’assortimento di gamma: una sola motorizzazione (il 1.2 tre cilindri da 71 CV e 102 Nm), declinato nelle due alimentazioni benzina e bifuel benzina-GPL (quest’ultima conta su quattro livelli di allestimento: Invite, Invite Radio, Funky e Intense SDA).

I prezzi di vendita partono da 15.600 euro.

Simpatico e sbarazzino, lo “small-Crossover” prodotto dal colosso indiano possiede, fra i propri punti di forza, una discreta altezza libera da terra – che lo rende adatto alle escursioni poco impegnative al di fuori delle strade asfaltate – ed una certa personalità delle linee esterne. Non è un “fulmine di guerra”, ma non vuole esserlo: in effetti, nella versione bifuel benzina-GPL il tricilindrico da 1.198 cc (analogo a quello che equipaggia la declinazione benzina) da 85 CV e 114 Nm esprime quanto basta per una guida “tranquilla” e che ben si adatta ad una certa morbidezza delle sospensioni che l’altezza minima da terra e la leggerezza dello sterzo rendono favorevole quando si affrontano terreni sconnessi. Da segnalare la collocazione della leva del cambio nella consolle centrale (in modo da aumentare lo spazio fra i sedili anteriori) e l’ampio vano portaoggetti ricavato al di sotto del “pavimento” ed al quale si accede attraverso una “botola”. Due gli allestimenti: K6 Plus e K8.

I prezzi di vendita partono da 15.645 euro.

Moderna, “pulita” nelle linee esterne e simpaticamente sportiva, la “segmento B” a cinque porte coreana fa leva su una notevole razionalità d’insieme: il corpo vettura (4 m di lunghezza) e lo sviluppo dei “volumi” permettono di accogliere cinque persone adulte, il vano bagagli dispone di una capienza che parte da 300 litri nel normale assetto di marcia e arriva fino a quasi 1.100 litri con i sedili posteriori abbattuti, la cura per le rifiniture è come sempre apprezzabile, e gli ausili attivi alla guida proposti di serie sono di ultima generazione: fra gli altri, ci sono il sistema di frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni, ed il mantenimento della corsia di marcia. “Last but not least”, c’è la garanzia Kia di 7 anni o 150.000 km.

I prezzi di vendita partono da 16.350 euro.

Evo 3 GPL

Il compact-crossover (4,14 m di lunghezza su un interasse piuttosto “generoso”, a tutto vantaggio dell’abitabilità e della capacità del vano bagagli, che parte da 450 litri) che inalbera il nuovo “sub-brand” Evo della italiana DR viene proposto in tre varianti di alimentazione: 100% elettrico da 116 CV, 1.5 benzina e bifuel benzina-GPL. Quest’ultimo adotta la medesima unità motrice da 1.499 cc (107 CV e 138 Nm) e, di serie, offre strumentazione con cluster digitale, climatizzatore automatico, modulo infotainment (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) con display da 9”, retrocamera HD, Parking assistant con otto sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17”, Hill-start Assist, Cruise control e immobilizer.

I prezzi di vendita partono da 16.900 euro. Con lo stesso prezzo-base, la lineup italo-cinese propone anche il più grande Evo 5, disponibile in versione GPL con il 1.6 a 4 cilindri da 118 CV.