Auto più economiche 2022: segmenti A e B, ecco quelle che costano meno

Nella fascia di lunghezza compresa fra 3,6 e 3,8 m, le vetture più abbordabili dal punto di vista del prezzo di acquisto e dell’economicità di esercizio sono numerose: le dettagliamo in una una Top Ten.

Carburanti che dall’autunno 2021 hanno subito continui rialzi che solamente un (temporaneo) intervento del Governo ha leggermente limitato, e spese di gestione che incidono sempre di più sul bilancio familiare: sono solamente due delle tante “voci” che i consumatori devono giocoforza mettere in conto in ordine al possesso di un’autovettura. Se, in effetti, le supercar fanno brillare gli occhi agli appassionati, è altrettanto vero che poi bisogna fare i conti con il proprio portafoglio.

Il mercato, del resto, conferma questa considerazione: non solamente in Italia, dove da sempre vengono premiati (a livello di vendite) i modelli di segmento più “basso”, ma anche in Europa che assegna al segmento C (berline, SUV e Crossover) la palma dei migliori risultati di consegne, sono le vetture più piccole a fare… la voce più grossa.

Le Case costruttrici, dal canto loro, si adeguano, e propongono modelli razionali, mediamente ben equipaggiati, tecnologicamente aggiornati e dai prezzi di acquisto contenuti. Di seguito una carrellata delle proposte più appetibili relative alla prima metà del 2022.

Le dieci auto con il prezzo più basso

Piuttosto spaziosa per la propria fascia di mercato, la nuova generazione della “segmento B” romena (venduta nel 2021 in quasi 227.000 unità: è, da cinque anni, il modello più venduto in Europa nel canale dei clienti privati) ha adottato il pianale CMF-B che aveva debuttato come “base di partenza” di Renault Clio ed è stata adottata anche da Nissan Juke e Renault Captur. Migliore espressione della filosofia “low budget” con cui Dacia si è fatta conoscere e si è affermata in Europa occidentale, abbina finiture gradevoli e dotazioni adeguate alle quotidiane esigenze familiari ad un listino veramente concorrenziale. Di più: è, attualmente, il modello meno costoso presente sul mercato. Per di più, con un migliaio di euro di sovrapprezzo è disponibile in versione bifuel benzina-GPL, con la nuova unità 1.0 turbo tre cilindri da 100 CV.

I prezzi di vendita partono da 11.100 euro.

Simpatica, dalle linee decisamente personali e con un “quid” di gradevole sportività, e adattissima all’utilizzo urbano e metropolitano. In poco più di tre metri e mezzo, la piccola “tuttodietro” di Renault offre un abitacolo adeguato per il trasporto di quattro persone, e con quattro porte. Il bagagliaio è, forse, uno degli elementi che penalizzano la gradevole “segmento A” della “Marque à Losanges”: per via della collocazione del gruppo motopropulsore, la capacità di carico è piuttosto limitata, sebbene ci sia la possibilità di avere a disposizione quasi 1.000 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti. Gli importi di listino sono tuttavia economici, e le finiture ben fatte.

I prezzi di vendita partono da 11.550 euro.

Concreta, ben equipaggiata dal punto di vista delle dotazioni hi-tech e dalle linee piacevoli. Inoltre, con la seconda generazione – leggermente aumentata nel passo – ha guadagnato in termini di abitabilità e di capienza del vano bagagli: quattro persone ci stanno piuttosto comode, e 255 litri nel bagagliaio (che con i sedili posteriori abbattuti salgono ad oltre 1.000) sono più che sufficienti per le esigenze di tutti i giorni. La gamma si articola su versioni benzina 1.0 aspirato da 66 CV, GPL e 1.0 T-GDi turbo da 100 CV, decisamente “brillante”.

I prezzi di vendita partono da 12.350 euro.

Vale quanto detto più sopra: del resto, le due piccole coreane sono “cugine” (per Gruppo di appartenenza e per unità motrici: il “millino” a tre cilindri da 66 CV, disponibile anche nella più prestazionale declinazione da 100 CV (equipaggia la versione T-GDi N Line, che tuttavia costa un po’ di più) e nell’interessante alimentazione GPL, che richiede un sovrapprezzo di 2.000 euro rispetto al modello di ingresso alla gamma però fa “guadagnare” notevolmente sul costo dei rifornimenti. Dal canto suo, la versione “Ecopack” (appunto, quella entry-level) è stata studiata specificamente per l’attenzione ai consumi: dispone di quattro posti in luogo di cinque, ha una rapportatura ad hoc del cambio e i cerchi da 14” sono un po’ più piccoli. Analogamente a Kia Picanto, la “baby” di Hyundai porta in dote un bagagliaio dalla buona capienza considerate le dimensioni esterne (siamo su 3,6 m), una buona attenzione alle finiture ed un notevole equipaggiamento multimediale.

I prezzi di vendita partono da 13.450 euro.

In questa classifica è un po’ una… “intrusa”, perché per segmento di mercato appartiene a una fascia superiore. Tuttavia, prezzi e possibilità di utilizzo ne fanno un’ideale “appendice” ai modelli di categoria più bassa per dimensioni. In effetti, il compact-SUV che, insieme a Sandero, ha contribuito agli ottimi risultati di vendite per Dacia (186.000 gli esemplari consegnati nel 2021, più di 2 milioni le unità vendute dall’epoca del suo esordio commerciale, avvenuto nel 2010), punta molto su costi d’acquisto contenuti, robustezza, dotazioni e versatilità di impiego. In 4,3 m di lunghezza ospita comodamente cinque persone, il bagagliaio arriva a 470 litri e può ampliarsi fino a quasi 1.500 litri, e possiede una buona altezza libera da terra, il che la rende adatta alle piccole escursioni al di fuori dell’asfalto (per un utilizzo un po’ più impegnativo, ci sono anche le versioni 4×4). Le finiture sono essenziali ma non “povere”: si tratta, in effetti, della filosofia “low budget” che dacia adotta da sempre. Inoltre, con un limitato sovrapprezzo (600 euro di listino) si può optare per la versione GPL (alternativa alle declinazioni 1.0 benzina tre cilindri, 1.3 TCe benzina quattro cilindri, e 1.5 turbodiesel), che di fatto “taglia” notevolmente le spese di rifornimento.

I prezzi di vendita partono da 13.850 euro.

Razionale, comoda e poco costosa: sono, questi, i principali atout della “segmento B” giapponese, che a fronte di uno stile esterno e di un’impostazione degli arredi interni che non svettano per originalità, offre cinque porte, ottimi valori di abitabilità (quattro occupanti adulti ci stanno davvero comodi) ed un bagagliaio adatto alle esigenze quotidiane (235 litri nel normale assetto di marcia, e più di 900 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti), un buon livello di equipaggiamento ed una notevole facilità di impiego (la vettura è molto maneggevole nel traffico e i comandi sono raggiungibili agevolmente). L’unità motrice è una: il 1.2 tre cilindri da 71 CV. C’è anche in versione bifuel benzina-GPL, però costa un po’ di più a parità di modello-base.

I prezzi di vendita partono da 13.950 euro.

Il simpatico Crossover di taglia “small” prodotto dal colosso indiano si fa apprezzare per la discreta altezza libera da terra e per una certa personalità delle linee esterne. Comoda e utile, perché aumenta lo spazio fra i sedili anteriori, la leva del cambio collocata nella consolle centrale. Non è un “fulmine di guerra” (d’altro canto, non vuole esserlo: il tre cilindri da 1,2 litri eroga 87 CV nella versione a benzina, comunque quanto basta per una guida “tranquilla” e che ben si adatta ad una certa morbidezza delle sospensioni che l’altezza minima da terra e la leggerezza dello sterzo rendono favorevole quando si affrontano terreni sconnessi). Analogamente, è da rilevare l’ampio vano portaoggetti posizionato al di sotto del “pavimento” ed al quale si accede attraverso una “botola”. Con 2.500 euro in più è disponibile anche ad alimentazione bifuel benzina-GPL.

I prezzi di vendita partono da 13.995 euro.

Cosa dire, che non sia già stato detto, della “segmento A” che costituisce uno dei simboli della produzione Fiat e da lungo tempo è saldamente in testa nelle vendite in Italia? La nuova versione, se da un lato conserva l’impostazione “quasi multispazio” adottata nel 2003, ha in parallelo “addolcito” le linee esterne della “compattissima nazionale”, ed ha aggiornato la strumentazione e le dotazioni di bordo, anche a livello multimediale. L’abitabilità è adeguata per quattro persone adulte, tuttavia l’eventuale quinto posto è disponibile in opzione, allo stesso modo del comando che abbatte in avanti lo schienale del sedile passeggero anteriore. La versione d’accesso alla gamma è il nuovo 1.0 FireFly mild-hybrid, relativamente “vivace”. Il bagagliaio (da 200 litri a 870 litri) non è particolarmente ampio, tuttavia accettabile per le esigenze quotidiane.

I prezzi di vendita partono da 14.000 euro.

La “segmento B” rimasta da tempo unica portabandiera del nobile marchio torinese ha ricevuto, con il recente restyling di inizio 2021, un “maquillage” all’estetica del frontale e, all’interno (che mantiene la consueta e ben conosciuta allure di sobria eleganza), un nuovo modulo infotainment con display da 7”. L’abitabilità, buona all’anteriore e sufficiente per due passeggeri sedute dietro, ricalca quella della “cugina” Fiat Panda: è in effetti omologata per quattro persone (con quinto posto in opzione) nelle versioni mild-hybrid, e unicamente a quattro posti per i modelli a metano, mentre le varianti GPL dispongono di cinque posti “di serie”. Il bagagliaio varia fra 202 e 820 litri.

I prezzi di vendita partono da 15.900 euro.

Con la nuova generazione, il modello-bestseller nella produzione di fascia medio-bassa di Russelsheim ha avuto una completa evoluzione: in effetti, lo sviluppo è nato dall’ingresso di Opel nell’orbita PSA (da qui l’adozione di una piattaforma modulare condivisa con altri modelli di pari segmento, come Peugeot 208 e DS 3 Crossback). Lo stile, solido e dinamico, si presta bene ad essere “impreziosito” con gli accessori più sportivi proposti nell’allestimento GS Line. L’abitacolo, piuttosto spazioso, evidenzia il nuovo modulo infotainment. Il bagagliaio dispone di una capienza adeguata: da 270 a quasi 1.100 litri. L’assortimento di motorizzazioni propone varianti benzina 1.2 75 CV, 1.2 turbo da 100 CV e 131 CV (GS Line), 1.5 turbodiesel 100 CV ed elettrica (Opel Corsa-e).

I prezzi di vendita partono da 15.950 euro.