Un iPad è l’ideale per intrattenere bambini e adulti nei lunghi viaggi in macchina. Ecco i migliori supporti tablet da auto del 2021.

A prescindere che venga usato come navigatore di bordo o sistema di infotainment, un tablet è una salvezza per i lunghi viaggi in auto, soprattutto se abbinato alla connessione mobile o ad una eccellente libreria di contenuti video. Per evitare seccature, però, conviene sempre utilizzare un supporto adeguato che garantisca ore di intrattenimento sicuro e privo di danni. Ecco quindi i migliori supporti tablet per auto del 2021.

Scegliere il Modello Giusto

Sul web esistono migliaia di supporti tablet per autovetture, con tantissimi sistemi di aggancio: al cruscotto, per esempio, alla bocchetta di areazione, al parabrezza (utile se il tablet serve come navigatore durante la guida) e perfino al lettore CD (che garantisce un’eccellente stabilità). Ma l’ideale -in particolar modo con minori al seguito- è sicuramente lo stand da poggiatesta perché tiene occupato il bambino aiutandolo a mantenere una naturale inclinazione del collo.

Scegliete il sostegno in base alle vostre necessità, senza dimenticare di tenere a mente anche eventuali esigenze di mobilità del sostegno. Alcuni modelli infatti includono dei bracci semimobili che possono essere estesi in qualunque direzione, altri invece hanno un perno a sfera che consente solo di cambiare l’angolo di visione; altri ancora hanno ventose, il che rende il prodotto molto economico ma anche molto meno versatile e saldo. Insomma, il consiglio è di dare un’occhiata a tutti i modelli, e scegliere quello più indicato alle proprie esigenze, con un occhio alla compatibilità (sia col tablet che col veicolo).

E se per caso cambiate idea, nessun problema: tanto con Amazon i resi sono gratuiti e facili.

Benefìci di un Porta-Tablet da Auto

I benefìci dell’uso di un porta-tablet da auto sono diversi:

Guida più Sicura: Gli occhi restano sulla strada, e non sul tablet, dopo che quest’ultimo è stato assicurato in posizione di blocco. In più non bisogna preoccuparsi che si si sposti all’improvviso, e che finisca sotto al sedile, mettendo così a rischio tutte le persone nell’abitacolo.

Gli occhi restano sulla strada, e non sul tablet, dopo che quest’ultimo è stato assicurato in posizione di blocco. In più non bisogna preoccuparsi che si si sposti all’improvviso, e che finisca sotto al sedile, mettendo così a rischio tutte le persone nell’abitacolo. Tecnologia a portata di mano: Se l’auto non dispone di feature moderne di navigazione o infotainment, si può avere il meglio della tecnologia con una spesa ridicola. E se c’è il Bluetooth, è come avere un juke box in auto.

Se l’auto non dispone di feature moderne di navigazione o infotainment, si può avere il meglio della tecnologia con una spesa ridicola. E se c’è il Bluetooth, è come avere un juke box in auto. Protezione Tablet. Se il tablet è agganciato in modo sicuro, non c’è il rischio che finisca in frantumi alla prima frenata, o che venga conteso dai più piccoli.

Se il tablet è agganciato in modo sicuro, non c’è il rischio che finisca in frantumi alla prima frenata, o che venga conteso dai più piccoli. Maggiore ergonomia: Un posizionamento ottimale permette di tenere la colonna vertebrale dritta, e riduce il rischio di soffrire di mal d’auto.

Migliori Supporti Tablet da Auto

