Offerte auto: le promozioni di ottobre 2020

Un ampio panorama di iniziative promozionali e commerciali intraprese dalle Case costruttrici continua ad essere cruciale per la ripresa, mentre si attendono nuove misure pubbliche di sostegno. Ecco alcune delle proposte.

Una consistente boccata di ossigeno aveva contrassegnato la seconda metà dell’estate 2020, contrassegnata dalla nuova tranche di ecoincentivi per l’acquisto di autovetture ad alimentazione “convenzionale” (benzina e diesel purché Euro 6d) aventi livelli di emissioni di CO2 compresi fra 91 e 110 km/h, attivati nel Decreto Agosto. Misure di sostegno al mercato che, in effetti, sono andate esaurite in pochissimo tempo. Letteralmente “bruciate”, anzi: nella prima decade di settembre, i 100 milioni di euro di fondi pubblici si sono azzerati. Era in ogni caso prevedibile che l’iniziativa avrebbe riscosso un ottimo gradimento: le vetture Euro 6 da 91-110 g/km di CO2 costituiscono all’incirca il 42% del mercato, mentre notevolmente inferiore (sul 17%) è l’incidenza delle vetture da 61 a 90 g/km.

Al di là del fatto che la messa in fase di nuovi provvedimenti a favore della filiera automotive sia quantomeno opportuna – i dati delle nuove immatricolazioni di settembre 2020 sullo stesso mese dello scorso anno resi noti giovedì 1 ottobre dal Ministero dei Trasporti indicano un +9,5%, segno che la ripresa, intravista ad agosto, c’è – l’inizio di autunno 2020 vede le Case costruttrici in costante fermento nell’organizzazione di proposte di acquisto per le nuove autovetture. Iniziative che apportano significativi vantaggi per tutti: per il mercato; per gli stessi acquirenti, che hanno la possibilità di ottenere ribassi anche di notevole importo sui prezzi di listino; e per i Costruttori, che possono continuare lo smaltimento delle scorte residue dell’invenduto nei mesi di lockdown, e portare avanti il salutare turn-over produttivo che era iniziato con il riavvio dei processi di produzione.

Lo scenario delle promozioni di ottobre 2020 persegue, dunque, l’articolato cammino intrapreso a luglio, proseguito ad agosto ed ulteriormente portato avanti a settembre. Diverse sono le “offerte speciali”, molte le proposte di rateazione; molti, anche, i programmi commerciali di nuova istituzione.

Le principali iniziative di ottobre 2020

Fino al 31 ottobre 2020, la formula Audi Value propone la gamma dei Quattro Anelli con una serie di interessanti offerte: prime tre rate rimborsate, possibilità di personalizzare l’anticipo, la rata, la durata, il chilometraggio e gli eventuali servizi aggiuntivi in base alle personali esigenze, nonché l’ottenimento dell’estensione di garanzia Audi Extended Warranty 1 anno o 60.000 km, e la manutenzione Audi Premium Care 24 mesi o 30.000 km.

Audi A1 : da 180 euro al mese; Audi A1 Citycarver: da 229 euro al mese

: da 180 euro al mese; Audi A1 Citycarver: da 229 euro al mese Audi A3 Sportback : da 242 euro al mese

: da 242 euro al mese Audi A3 Sportback e-tron : da 320,54 euro al mese

: da 320,54 euro al mese Audi A4 : da 389,71 euro al mese

: da 389,71 euro al mese Audi A4 Avant : da 406,78 euro al mese; A4 Avant g-tron: da 472,95 euro al mese

: da 406,78 euro al mese; A4 Avant g-tron: da 472,95 euro al mese Audi A4 Avant g-tron : da 472,95 euro al mese

: da 472,95 euro al mese Audi A4 Allroad Quattro : da 504 euro al mese

: da 504 euro al mese Audi A5 Sportback : da 471,56 euro al mese; Audi A5 Coupé: da 471,56 euro al mese

: da 471,56 euro al mese; Audi A5 Coupé: da 471,56 euro al mese Audi A5 Sportback g-tron : da 491,98 euro al mese

: da 491,98 euro al mese Audi A6 : da 459,94 euro al mese; Audi A6 TFSI e quattro: da 589,57 euro al mese

: da 459,94 euro al mese; Audi A6 TFSI e quattro: da 589,57 euro al mese Audi A6 TFSI e quattro : da 1.084 euro al mese

: da 1.084 euro al mese Audi A6 Avant : da 478,81 euro al mese; Audi A6 Avant TFSI e quattro: da 748,92 euro al mese

: da 478,81 euro al mese; Audi A6 Avant TFSI e quattro: da 748,92 euro al mese Audi A6 Allroad quattro : da 594,24 euro al mese

: da 594,24 euro al mese Audi A7 Sportback TFSI e quattro : da 406,77 euro al mese

: da 406,77 euro al mese Audi Q3 : da 302,86 euro al mese

: da 302,86 euro al mese Audi Q3 Sportback : da 280 euro al mese

: da 280 euro al mese Audi Q5 : da 520,73 euro al mese; Audi Q5 TFSI e quattro: da 406,77 euro al mese

: da 520,73 euro al mese; Audi Q5 TFSI e quattro: da 406,77 euro al mese Audi Q7 : da 693,98 euro al mese; Audi Q7 TFSI e quattro: da 697,43 euro al mese

: da 693,98 euro al mese; Audi Q7 TFSI e quattro: da 697,43 euro al mese Audi e-tron : da 675,75 euro al mese; Audi e-tron Sportback: da 715,38 euro al mese

: da 675,75 euro al mese; Audi e-tron Sportback: da 715,38 euro al mese Audi TT Coupé: da 453,86 euro al mese.

Con ottobre 2020, il marchio di Monaco di Baviera propone, attraverso la Divisione Bmw Financial Services, la nuova formula di leasing operativo “Bmw Why-Buy EVO”, ovvero una edizione perfezionata della precedente Bmw Why-Buy, con canoni mensili configurabili e bollo auto, manutenzione ordinaria ed RC Auto, così come la creazione di soluzioni per la mobilità ulteriormente personalizzabili.

Di seguito un esempio.

Bmw Serie 5. In versione 520d Business, e prendendo in considerazione Milano quale provincia di residenza del locatario: 12.752 euro quale importo “una tantum” da versare alla stipula del contratto e 36 canoni mensili per un chilometraggio di 45.000 km.

Di seguito alcuni esempi di noleggio a lungo termine (con Alphabet Italia Fleet Management) in vigore a ottobre 2020.

Bmw Serie 1 . A ottobre, 36 canoni mensili a partire da 346 euro IVA compresa, 7.200 euro di anticipo e 45.000 km

. A ottobre, 36 canoni mensili a partire da 346 euro IVA compresa, 7.200 euro di anticipo e 45.000 km Bmw Serie 3 berlina . Fino al 31 ottobre 2020, 36 canoni mensili a partire da 462 euro IVA compresa, 9.500 euro di anticipo e 45.000 km (esempio riferito alla versione 320d xDrive M Sport)

. Fino al 31 ottobre 2020, 36 canoni mensili a partire da 462 euro IVA compresa, 9.500 euro di anticipo e 45.000 km (esempio riferito alla versione 320d xDrive M Sport) Bmw Serie 3 Touring . Esempio riferito alla versione 320d xDrive Touring MSport: 36 canoni mensili a partire da 478 euro IVA compresa, 8.500 euro di anticipo e 45.000 km

. Esempio riferito alla versione 320d xDrive Touring MSport: 36 canoni mensili a partire da 478 euro IVA compresa, 8.500 euro di anticipo e 45.000 km Bmw Serie 2 Active Tourer . Esempio riferito alla versione 216i: 36 canoni mensili a partire da 348 euro, con 5.000 euro di anticipo e 45.000 km

. Esempio riferito alla versione 216i: 36 canoni mensili a partire da 348 euro, con 5.000 euro di anticipo e 45.000 km Bmw X1 . Esempio riferito alla versione sDrive 18d X Line: 36 canoni mensili a partire da 426 euro, con 9.500 euro di anticipo e 45.000 km

. Esempio riferito alla versione sDrive 18d X Line: 36 canoni mensili a partire da 426 euro, con 9.500 euro di anticipo e 45.000 km Bmw X2 . Esempio riferito alla versione sDrive18d MSport X36 canoni mensili a partire da 414 euro (sempre IVA compresa), con 8.200 euro di anticipo e 45.000 km

. Esempio riferito alla versione sDrive18d MSport X36 canoni mensili a partire da 414 euro (sempre IVA compresa), con 8.200 euro di anticipo e 45.000 km Bmw X3. Esempio riferito alla versione xDrive20d MH X Line: 36 canoni mensili a partire da 496 euro (IVA compresa), con 9.200 euro di anticipo e 45.000 km.

Di seguito i dettagli delle offerte che, con Ecobonus rottamazione, il marchio del “Double Chevron” mette in campo anche a ottobre 2020.

Citroen C1 . Da 6.650 euro anziché 10.750 euro

. Da 6.650 euro anziché 10.750 euro Citroen C3 : Da 10.900 euro anziché 14.100 euro

: Da 10.900 euro anziché 14.100 euro Citroen C3 Aircross . Da 14.900 euro anziché 19.400 euro

. Da 14.900 euro anziché 19.400 euro Citroen C5 Aircross . In promozione, a ottobre 2020, a partire da 19.500 euro anziché 26.350 euro.

. In promozione, a ottobre 2020, a partire da 19.500 euro anziché 26.350 euro. Citroen C4 Cactus . Da 14.900 euro anziché 20.200 euro

. Da 14.900 euro anziché 20.200 euro Citroen Berlingo . Da 16.900 euro anziché 21.950 euro

. Da 16.900 euro anziché 21.950 euro Citroen C4 Spacetourer. Da 19.900 euro anziché 27.850 euro.

Il marchio romeno da lungo tempo nell’orbita Renault Groupe organizza la promozione che suddivide gli importi mensili su base giornaliera. Di seguito tutti i dettagli.

Dacia Duster . Fino al 4 ottobre 2020, con il programma “Simply Dacia” è in offerta da 5 euro al giorno (150 euro al mese), esempio riferito alla nuova versione 1.0 TCe 100 ECO-G turbo GPL in promozione a 13.400 euro con 3.250 euro di anticipo e 7.325 euro di valore futuro garantito per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km

. Fino al 4 ottobre 2020, con il programma “Simply Dacia” è in offerta da 5 euro al giorno (150 euro al mese), esempio riferito alla nuova versione 1.0 TCe 100 ECO-G turbo GPL in promozione a 13.400 euro con 3.250 euro di anticipo e 7.325 euro di valore futuro garantito per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km Dacia Sandero Streetway . Fino al 4 ottobre 2020, viene proposta a partire da 8.850 euro, da 4 euro al giorno (120 euro al mese), con 1.750 euro di anticipo e valore futuro garantito di 4.646 euro per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km

. Fino al 4 ottobre 2020, viene proposta a partire da 8.850 euro, da 4 euro al giorno (120 euro al mese), con 1.750 euro di anticipo e valore futuro garantito di 4.646 euro per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km Dacia Lodgy. L’offerta, valida fino al 4 ottobre 2020, prevede (esempio riferito alla versione Essential 1.5 Blue dCi 95 CV, in vendita a 12.650 euro IVA compresa) 2.750 euro di anticipo, 36 rate da 150,03 euro e valore futuro garantito di 6.950 euro pari alla rata finale per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km.

Ford Fiesta . In promozione, fino al 31 ottobre, da 12.650 euro anziché 17.050 euro (con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), anticipo zero , 36 rate da 225 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.502 euro; senza rottamazione, anticipo zero, 36 rate da 185 euro, Valore futuro garantito 7.502 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect EcoBoost Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid e Fiesta Vignale

. In promozione, fino al 31 ottobre, da 12.650 euro anziché 17.050 euro (con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), , 36 rate da 225 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.502 euro; senza rottamazione, anticipo zero, 36 rate da 185 euro, Valore futuro garantito 7.502 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect EcoBoost Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid e Fiesta Vignale Ford EcoSport . In allestimento Connect, fino a 4.750 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 288 euro al mese, prezzo promo da 16.500 euro (con usato da rottamare) anziché 21.250 euro. Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Titanium ed EcoSport ST-Line

. In allestimento Connect, fino a 4.750 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 288 euro al mese, prezzo promo da 16.500 euro (con usato da rottamare) anziché 21.250 euro. Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Titanium ed EcoSport ST-Line Ford Puma . Fino a 6.050 euro di vantaggio cliente, anticipo zero, 240 euro al mese, prezzo promo da 16.700 euro (versione Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV) anziché 22.750 euro, con usato da rottamare , e Valore futuro garantito di 11.603 euro. Le iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma Titanium X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X, Puma ST-Line X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line V Automatico, Puma ST-Line V EcoBoost Hybrid

. Fino a 6.050 euro di vantaggio cliente, anticipo zero, 240 euro al mese, prezzo promo da 16.700 euro (versione Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV) anziché 22.750 euro, , e Valore futuro garantito di 11.603 euro. Le iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X, Puma Titanium X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line X, Puma ST-Line X EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line V Automatico, Puma ST-Line V EcoBoost Hybrid Ford Focus . Fino al 31 ottobre, in promozione a partire da 17.650 euro (riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV Business) anziché 23.300 euro, con usato da rottamare. Finanziamento IdeaFord : da 294 euro al mese per 36 mesi e 10.951 euro di Valore futuro garantito. Le offerte riguardano anche gli allestimenti Focus Business EcoBoost Hybrid, Focus ST-Line EcoBoost Hybrid, Focus ST-Line X EcoBoost Hybrid, Focus Active EcoBoost Hybrid, Focus Active X EcoBoost Hybrid, Focus Active V.

. Fino al 31 ottobre, in promozione a partire da 17.650 euro (riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV Business) anziché 23.300 euro, con usato da rottamare. : da 294 euro al mese per 36 mesi e 10.951 euro di Valore futuro garantito. Le offerte riguardano anche gli allestimenti Focus Business EcoBoost Hybrid, Focus ST-Line EcoBoost Hybrid, Focus ST-Line X EcoBoost Hybrid, Focus Active EcoBoost Hybrid, Focus Active X EcoBoost Hybrid, Focus Active V. Ford Kuga. La promozione valida fino al 31 ottobre 2020 prevede Kuga in allestimento Titanium 1.5 EcoBoost 150 CV 2WD a 21.650 euro anziché 28.750 euro (7.100 euro di vantaggio cliente); con finanziamento IdeaFord: anticipo zero, 36 rate da 345 euro al mese e valore futuro garantito di 14.087 euro (con usato da rottamare). Analoghe proposte interessano le configurazioni Kuga Titanium Hybrid, Kuga Titanium X, Kuga Titanium X Hybrid, Kuga ST-Line, Kuga ST-Line Hybrid, Kuga ST-Line X, Kuga ST-Line X Hybrid, Kuga Vignale e Kuga Vignale Hybrid.

Honda Jazz. La nuova gamma Hybrid è in promozione, fino al 31 ottobre 2020, a partire da 18.250 euro (esempio riferito alla versione 1.5 Comfort) con 1.750 euro di Ecobonus statale e 2.500 euro di contributo Casa, con rottamazione, 3.900 euro di anticipo, 47 rate da 185 euro al mese e 8.325 euro di valore futuro garantito.

Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe . Le nuove configurazioni ibride plug-in vengono proposte, a settembre 2020, con Ecobonus statale in caso di rottamazione, attraverso le promozioni “ Road to Hybrid ”, da 249 euro al mese e 30.930 euro ( Renegade ) e 329 euro al mese e 36.800 euro ( Compass ), secondo il finanziamento Jeep Flexi, con scelta per il cliente di pagamento prima rata a 1, mese, 3 mesi o 6 mesi

. Le nuove configurazioni vengono proposte, a settembre 2020, con Ecobonus statale in caso di rottamazione, attraverso le promozioni “ ”, da 249 euro al mese e 30.930 euro ( ) e 329 euro al mese e 36.800 euro ( ), secondo il finanziamento Jeep Flexi, con scelta per il cliente di pagamento prima rata a 1, mese, 3 mesi o 6 mesi Jeep Renegade . Fino al 31 ottobre, in offerta a 17.500 euro (anziché 19.000 euro) e anticipo zero con finanziamento Jeep Flexi e prima rata a 1, 3 0 6 mesi a scelta, o 50% di vantaggio cliente Full Led Pack e Function Pack s Jeep Renegade Tech Edition; oppure con Noleggio Chiaro da 199 euro al mese; con Jeep Miles da 249 euro al mese e primi 1.000 km inclusi

. Fino al 31 ottobre, in offerta a 17.500 euro (anziché 19.000 euro) e anticipo zero con finanziamento e prima rata a 1, 3 0 6 mesi a scelta, o 50% di vantaggio cliente Full Led Pack e Function Pack s Jeep Renegade Tech Edition; oppure con da 199 euro al mese; con Jeep Miles da 249 euro al mese e primi 1.000 km inclusi Jeep Compass . In promozione da 21.900 euro (anziché 23.400 euro) con finanziamento Jeep Flexi, prima rata a 1, 3 o 6 mesi; oppure in noleggio da 319 euro al mese, e primi 1.000 km compresi, con Jeep Miles ; Jeep Compass Limited: da 249 euro al mese con formula Noleggio Chiaro

. In promozione da 21.900 euro (anziché 23.400 euro) con finanziamento Jeep Flexi, prima rata a 1, 3 o 6 mesi; oppure in noleggio da 319 euro al mese, e primi 1.000 km compresi, con ; Jeep Compass Limited: da 249 euro al mese con formula Noleggio Chiaro Jeep Wrangler. Con Jeep Free a 18.000 euro e possibilità, dopo due anni, di tenere, cambiare o restituire la vettura.

Kia e-Soul. Fino al 31 ottobre 2020, in promozione, nella formula “Scelta Kia”, con vantaggi fino a 12.500 euro (esempio riferito alla versione Style 39,2 kWh, con 7 anni di garanzia a km illimitati, 7 anni di manutenzione programmata e servizi online Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe), prezzo promo 27.350 euro con 5.820 euro di anticipo, 35 rate mensili da 159 euro e rata finale di 21.120,50 euro. L’offerta comprende 3 anni di Assicurazione Furto e Incendio, 3 anni di Assicurazione Credit Life e 3 anni di Assicurazione Stop & Go

Mazda 2. Prosegue fino al 31 ottobre l’offerta di gamma con Ecobonus Mazda di 3.500 euro in caso di rottamazione: ad esempio, Mazda 2 1.5 M-Hybrid Evolve 90 CV viene proposta in promozione a 14.300 euro anziché 17.800 euro, con 3.245 euro di anticipo, 36 rate da 169 euro e valore futuro garantito, pari alla rata finale, di 7.123 euro.

Anche a ottobre 2020, la gamma ibrida plug-in EQ Power viene proposta, relativamente alle vetture da immatricolare entro il 31 dicembre 2020, con incentivi fino a 8.500 euro in caso di rottamazione (Ecobonus Mercedes-Benz di almeno 2.000 euro su tutti i modelli ad alimentazione ibrida ricaricabile; e, a fronte di un importo complessivo inferiore a 61.000 euro, altri 3.500 euro di incentivo statale o 6.500 euro con rottamazione). Di seguito alcuni esempi.

Mercedes Classe A 250e EQPower Automatic Sport . In offerta a 290 euro al mese per 35 mesi, con 6.000 euro di anticipo (importi calcolati al netto degli incentivi statali), chilometraggio totale massimo 60.000 km, e possibilità dopo tre anni di restituire la vettura

. In offerta a 290 euro al mese per 35 mesi, con 6.000 euro di anticipo (importi calcolati al netto degli incentivi statali), chilometraggio totale massimo 60.000 km, e possibilità dopo tre anni di restituire la vettura Mercedes GLE 350de 4Matic EQPower Premium. In offerta a 650 euro al mese per 35 mesi, con 7.850 euro di anticipo, chilometraggio totale massimo 60.000 km, e possibilità dopo tre anni di restituire la vettura.

Promozioni sulla gamma elettrica.

Mercedes EQC. Esempio riferito alla versione EQC400 4Matic Premium: con la formula di noleggio a lungo termine “myMobilityPass”, 13.500 euro di anticipo, da 1.195 euro di canone mensile per 36 mesi-45.000 km, per i contratti sottoscritti fino al 23 dicembre 2020, vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2020 e disponibili in concessionaria.

Il marchio di Oxford applica, fino al 31 dicembre 2020, alla propria gamma la formula promozionale “Why-Buy Flex”, proposta simile a quella adottata dalla capogruppo Bmw. di seguito i dettagli dell’offerta, che dà al cliente la possibilità, dopo un anno, di tenere, cambiare o restituire la vettura.

Mini Cooper 3 porte Baker Street Edition . Ad ottobre 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno (più copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free”) e dopo un anno possibilità di cambiarla o restituirla, oppure tenerla con 36 rate successive da 274 euro al mese

. Ad ottobre 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno (più copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free”) e dopo un anno possibilità di cambiarla o restituirla, oppure tenerla con 36 rate successive da 274 euro al mese Mini Cooper 5 porte Baker Street Edition . Medesime condizioni, ma prime 11 rate da 138 euro al mese e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese

. Medesime condizioni, ma prime 11 rate da 138 euro al mese e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese Mini Cooper Clubman Mayfair Edition . Con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, a scelta, 36 successive rate da 355 euro al mese

. Con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, a scelta, 36 successive rate da 355 euro al mese Mini Full Electric XL. La formula “Why-Buy Flex” offre la nuova variante “zero emission” di Mini con undici rate da 180 euro al mese (più copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free”) e, qualora il cliente decida di tenerla, 36 rate successive da 480 euro al mese.

Nissan Micra . A ottobre 2020, con formula di finanziamento “ Intelligent Buy ” 5.300 euro di vantaggi e prezzo promo 11.700 euro; oppure da 184 euro al mese anticipo zero (esempi riferiti alla versione Acenta IG-T 100), in caso di permuta o rottamazione; o (Micra N-Connecta IG-T 100) da 199 euro al mese con 3.250 euro di anticipo

. A ottobre 2020, con formula di finanziamento “ ” 5.300 euro di vantaggi e prezzo promo 11.700 euro; oppure da 184 euro al mese anticipo zero (esempi riferiti alla versione Acenta IG-T 100), in caso di permuta o rottamazione; o (Micra N-Connecta IG-T 100) da 199 euro al mese con 3.250 euro di anticipo Nissan Juke . In versione N-Connecta DIG-T 117: con formula “Intelligent Buy”, 4.670 euro di contributo Nissan e concessionarie in caso di permuta o rottamazione, e rate a partire da 219 euro al mese o (Tekna DIG-T 117) 259 euro al mese; oppure, a noleggio, da 219 euro al mese con 3.900 euro di anticipo

. In versione N-Connecta DIG-T 117: con formula “Intelligent Buy”, 4.670 euro di contributo Nissan e concessionarie in caso di permuta o rottamazione, e rate a partire da 219 euro al mese o (Tekna DIG-T 117) 259 euro al mese; oppure, a noleggio, da 219 euro al mese con 3.900 euro di anticipo Nissan Qashqai . In versione N-Tec Start 1.3 DIG-T 140, a ottobre 7.500 euro di ecoincentivi Nissan con “Intelligent Buy” e rottamazione, oppure (N-Connecta 1.5 dCi 115) da 269 euro al mese con 7.500 euro di ecoincentivi e possibilità, dopo un anno, di cambiare o restituire la vettura; o, ancora, a noleggio (esempio riferito a Qashqai dCi 115 Euro 6.2 Business) da 229 euro al mese con 3.850 euro di anticipo

. In versione N-Tec Start 1.3 DIG-T 140, a ottobre 7.500 euro di ecoincentivi Nissan con “Intelligent Buy” e rottamazione, oppure (N-Connecta 1.5 dCi 115) da 269 euro al mese con 7.500 euro di ecoincentivi e possibilità, dopo un anno, di cambiare o restituire la vettura; o, ancora, a noleggio (esempio riferito a Qashqai dCi 115 Euro 6.2 Business) da 229 euro al mese con 3.850 euro di anticipo Nissan X-Trail . A ottobre 2020, prezzo promo 25.710 euro con “Intelligent Buy” e permuta o rottamazione, fino a 7.900 euro di ecoincentivi (esempio riferito a X-Trail N-Connecta dCi 150), o (X-Trail Tekna dCi 150) da 279 euro al mese; oppure, a noleggio, da 299 euro al mese con 5.470 euro di anticipo (Business dCi 150)

. A ottobre 2020, prezzo promo 25.710 euro con “Intelligent Buy” e permuta o rottamazione, fino a 7.900 euro di ecoincentivi (esempio riferito a X-Trail N-Connecta dCi 150), o (X-Trail Tekna dCi 150) da 279 euro al mese; oppure, a noleggio, da 299 euro al mese con 5.470 euro di anticipo (Business dCi 150) Nissan Leaf. Fino a 12.000 euro di ecoincentivi anche a ottobre 2020 con formula “Intelligent Buy” e in caso di rottamazione (prezzo promo: 23.300 euro per la versione Acenta con batteria da 40 kWh; 28.500 euro per la versione E+ Acenta con batteria da 62 kWh).

Peugeot 108 . Per vetture in stock immatricolate entro il 5 ottobre 2020, prezzo promo 8.234 euro “chiavi in mano” con 1.750 euro di ecoincentivi e rottamazione , adesione al finanziamento i-Move Avantage Steps e adesione al voucher “Extra Ecobonus Peugeot”; anticipo zero, prime 12 rate da 89 euro, 35 rate successive da 141 euro e rata finale di 4.354 euro pari al valore futuro garantito

. Per vetture in stock immatricolate entro il 5 ottobre 2020, prezzo promo 8.234 euro “chiavi in mano” con 1.750 euro di , adesione al finanziamento i-Move Avantage Steps e adesione al voucher “Extra Ecobonus Peugeot”; anticipo zero, prime 12 rate da 89 euro, 35 rate successive da 141 euro e rata finale di 4.354 euro pari al valore futuro garantito Peugeot 208 . Per vetture immatricolate fino al 5 ottobre 2020: fino a 4.500 euro di Ecobonus; formula Anticipo Zero: da 129 euro al mese per il primo anno e da 185 euro al mese dal secondo anno. Noleggio “ Free2Move Lease ”: da 239 euro al mese IVA compresa per 48 mesi

. Per vetture immatricolate fino al 5 ottobre 2020: fino a 4.500 euro di Ecobonus; formula Anticipo Zero: da 129 euro al mese per il primo anno e da 185 euro al mese dal secondo anno. Noleggio “ ”: da 239 euro al mese IVA compresa per 48 mesi Peugeot e-208 . Formula “Anticipo Zero”, da 239 euro al mese per il primo anno e da 314 euro al mese dal secondo anno (offerta valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 5 ottobre 2020). Noleggio “Free2Move Lease”: da 199 euro al mese IVA compresa per 12 mesi (sempre per le vetture in pronta consegna)

. Formula “Anticipo Zero”, da 239 euro al mese per il primo anno e da 314 euro al mese dal secondo anno (offerta valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 5 ottobre 2020). Noleggio “Free2Move Lease”: da 199 euro al mese IVA compresa per 12 mesi (sempre per le vetture in pronta consegna) Peugeot 308 . Fino a 8.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma (per vetture in pronta consegna immatricolate entro il 5 ottobre 2020), con prezzo promo a partire da 23.250 “chiavi in mano”. Formula “Anticipo Zero”: da 199 euro al mese per il primo anno e da 329 euro al mese a partire dal secondo anno, oppure con noleggio “Free2Move Lease” da 279 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km con Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, Tassa di Proprietà (offerte valide per contratti stipulati entro il 5 ottobre 2020 per vetture in pronta consegna)

. Fino a 8.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma (per vetture in pronta consegna immatricolate entro il 5 ottobre 2020), con prezzo promo a partire da 23.250 “chiavi in mano”. Formula “Anticipo Zero”: da 199 euro al mese per il primo anno e da 329 euro al mese a partire dal secondo anno, oppure con noleggio “Free2Move Lease” da 279 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km con Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, Tassa di Proprietà (offerte valide per contratti stipulati entro il 5 ottobre 2020 per vetture in pronta consegna) Peugeot 508 . Formula “Anticipo Zero” (per vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 5 ottobre 2020): da 279 euro al mese per il primo anno e da 422 euro al mese a partire dal secondo anno (esempio riferito alla versione turbodiesel BlueHDi 130 Allure), o da 369 euro al mese per il primo anno e da 492 euro al mese dal secondo anno (versione Hybrid 225 Allure). Noleggio a lungo termine “Free2Move Lease”: per contratti stipulati entro il 5 ottobre 2020, da 375 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km (Peugeot 508 BlueHDi 130 S&S Business), o da 390 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km (Peugeot 508 Hybrid 225 Allure)

. Formula “Anticipo Zero” (per vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 5 ottobre 2020): da 279 euro al mese per il primo anno e da 422 euro al mese a partire dal secondo anno (esempio riferito alla versione turbodiesel BlueHDi 130 Allure), o da 369 euro al mese per il primo anno e da 492 euro al mese dal secondo anno (versione Hybrid 225 Allure). Noleggio a lungo termine “Free2Move Lease”: per contratti stipulati entro il 5 ottobre 2020, da 375 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km (Peugeot 508 BlueHDi 130 S&S Business), o da 390 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km (Peugeot 508 Hybrid 225 Allure) Peugeot 2008 . Fino a 4.700 euro di Ecobonus su tutta la gamma. Formula “Anticipo Zero”: da 189 euro al mese per il primo anno e da 265 euro al mese a partire dal secondo anno (versione benzina PureTech 130 S&S Active) per gli esemplari in pronta consegna e da immatricolare entro il 5 ottobre 2020. Noleggio a lungo termine “Free2Move Lease”: da 269 euro al mese IVA compresa per 36 mesi e 45.000 km (versione turbodiesel BlueHDi 100 S&S)

. Fino a 4.700 euro di Ecobonus su tutta la gamma. Formula “Anticipo Zero”: da 189 euro al mese per il primo anno e da 265 euro al mese a partire dal secondo anno (versione benzina PureTech 130 S&S Active) per gli esemplari in pronta consegna e da immatricolare entro il 5 ottobre 2020. Noleggio a lungo termine “Free2Move Lease”: da 269 euro al mese IVA compresa per 36 mesi e 45.000 km (versione turbodiesel BlueHDi 100 S&S) Peugeot e-2008 . Formula “Anticipo Zero”: da 279 euro al mese per il primo anno e da 355 euro al mese a partire dal secondo anno (esempio riferito alla versione Allure), oppure (allestimento GT) in noleggio a lungo termine “Free2Move Lease” per gli esemplari in pronta consegna da 269 euro al mese per 36 mesi-45.000 km (sempre per le vetture da immatricolare entro il 5 ottobre 2020).

. Formula “Anticipo Zero”: da 279 euro al mese per il primo anno e da 355 euro al mese a partire dal secondo anno (esempio riferito alla versione Allure), oppure (allestimento GT) in noleggio a lungo termine “Free2Move Lease” per gli esemplari in pronta consegna da 269 euro al mese per 36 mesi-45.000 km (sempre per le vetture da immatricolare entro il 5 ottobre 2020). Peugeot 3008 . Fino a 6.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma. Formula “Anticipo Zero” da 249 euro al mese per il primo anno e da 375 euro al mese dal secondo anno (versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S) per gli esemplari in pronta consegna da immatricolare entro il 5 ottobre 2020); oppure, in noleggio a lungo termine “Free2Move Lease”, da 359 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km (semrpe in riferimento alla versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S) per le vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 5 ottobre 2020

. Fino a 6.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma. Formula “Anticipo Zero” da 249 euro al mese per il primo anno e da 375 euro al mese dal secondo anno (versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S) per gli esemplari in pronta consegna da immatricolare entro il 5 ottobre 2020); oppure, in noleggio a lungo termine “Free2Move Lease”, da 359 euro al mese IVA compresa per 36 mesi-45.000 km (semrpe in riferimento alla versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S) per le vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 5 ottobre 2020 Peugeot 5008. Fino a 7.500 euro di ecobonus con l’iniziativa “Guarda al Futuro”, valida per gli esemplari da immatricolare entro il 5 ottobre 2020. Con formula “Anticipo Zero”: versione turbodiesel BlueHDi S&S Active da 269 euro al mese per il primo anno e da 408 euro al mese a partire dal secondo anno; oppure in noleggio lungo termine “Free2Move Lease”, la medesima configurazione viene proposta da 365 euro al mese per 36 mesi-45.000 km.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa “Renault Best for You”, che prevede consistenti vantaggi cliente in caso di rottamazione, partita lo scorso settembre e valida fino al 4 ottobre 2020.

Renault Twingo . Da 89 euro al mese e oltre 4.000 euro di vantaggi

. Da 89 euro al mese e oltre 4.000 euro di vantaggi Renault Clio GPL . Da 119 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi

. Da 119 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi Renault Clio Hybrid . Da 149 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi

. Da 149 euro al mese e oltre 5.000 euro di vantaggi Renault Captur GPL . Da 149 euro al mese e oltre 4.500 euro di vantaggi

. Da 149 euro al mese e oltre 4.500 euro di vantaggi Renault Captur Hybrid Plug-in . Da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi

. Da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi Renault Kangoo . Da 239 euro al mese e oltre 6.000 euro di vantaggi

. Da 239 euro al mese e oltre 6.000 euro di vantaggi Renault Mégane . Da 239 euro al mese e oltre 7.000 euro di vantaggi

. Da 239 euro al mese e oltre 7.000 euro di vantaggi Renault Scénic . Da 249 euro al mese e oltre 6.500 euro di vantaggi

. Da 249 euro al mese e oltre 6.500 euro di vantaggi Renault Kadjar . Da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi

. Da 249 euro al mese e oltre 8.000 euro di vantaggi Renault Twingo ZE . Da 89 euro al mese e oltre 10.000 euro di vantaggi

. Da 89 euro al mese e oltre 10.000 euro di vantaggi Renault Zoe . Da 119 euro al mese e oltre 10.000 euro di vantaggi

. Da 119 euro al mese e oltre 10.000 euro di vantaggi Renault Twizy. Da 109 euro al mese.

Di seguito le offerte, con gli incentivi, per la gamma Hybrid.

Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Cool viene proposta da 12.300 euro

viene proposta da 12.300 euro Suzuki Swift 1.2 Hybrid Cool da 12.940 euro

da 12.940 euro Suzuki Swift Sport 1.4 Hybrid da 19.350 euro

da 19.350 euro Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Cool da 20.850 euro

da 20.850 euro Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Cool da 20.990 euro.

Su tutti i modelli, di serie, cerchi in lega, climatizzatore, schermo touch screen 7”, connettività con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, videocamera posteriore, vivavoce Bluetooth con comandi al volante e sedili riscaldati.

A ottobre, inoltre, prosegue l’offerta di acquisto online “Suzuki Smart Buy” con possibilità di bloccare i prezzi promozionali validi per tutti i modelli della lineup attraverso il proprio Pc e, concordando le modalità con le concessionarie che aderiscono all’iniziativa, richiedere un finanziamento Agos con le soluzioni di acquisto Suzuki Noproblem (con prima rata dopo 30 giorni o a partire da gennaio 2021) o Suzuki Warranty (anche in questo caso, con prima rata a 30 giorni o da gennaio 2021) che comprende l’estensione della garanzia a 5 anni.

Toyota Aygo Connect . A ottobre 2020, in promozione da 11.100 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione) anziché 14.500 euro, con finanziamento Pay per Drive Connected da 109 euro al mese. Per Aygo Connect X-Fun : in promo a 9.900 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, e finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese

. A ottobre 2020, in promozione da 11.100 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione) anziché 14.500 euro, con finanziamento da 109 euro al mese. Per : in promo a 9.900 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, e finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese Toyota Yaris Hybrid . A ottobre, in promo da 17.050 euro (anziché 22.000 euro) con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 150 euro al mese

. A ottobre, in promo da 17.050 euro (anziché 22.000 euro) con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 150 euro al mese Toyota Yaris . Viene proposta, a ottobre 2020, da 14.200 euro (anziché 17.700 euro) con bonus di 3.500 euro in caso di rottamazione, e finanziamento Pay per Drive Connected da 130 euro al mese

. Viene proposta, a ottobre 2020, da 14.200 euro (anziché 17.700 euro) con bonus di 3.500 euro in caso di rottamazione, e finanziamento Pay per Drive Connected da 130 euro al mese Toyota Corolla Hybrid . A ottobre 2020 in promozione da 22.250 euro con Hybrid bonus fino a 4.950 euro per qualunque usato e 1.750 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 224 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante Touring Sports in promo da 23.250 euro anziché 29.150 euro)

. A ottobre 2020 in promozione da 22.250 euro con Hybrid bonus fino a 4.950 euro per qualunque usato e 1.750 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 224 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante Touring Sports in promo da 23.250 euro anziché 29.150 euro) Toyota C-HR . In promozione a ottobre 2020 da 23.850 euro (1.8 Hybrid) e da 26.950 euro (2.0 Hybrid Dynamic Force) con hybrid bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.750 euro e 1.500 euro di ecoincentivo; e con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 e 275 euro al mese

. In promozione a ottobre 2020 da 23.850 euro (1.8 Hybrid) e da 26.950 euro (2.0 Hybrid Dynamic Force) con hybrid bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.750 euro e 1.500 euro di ecoincentivo; e con finanziamento Pay per Drive Connected da 225 e 275 euro al mese Toyota Rav4 Hybrid . Ad ottobre 2020: versione Dynamic Force Awd-i in promo da 34.500 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro con qualunque usato e finanziamento Pay per Drive Connected da 340 euro al mese; versione Hybrid Dynamic Force 2WD: da 32.000 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato) e finanziamento Pay per Drive Connected da 290 euro al mese

. Ad ottobre 2020: versione Dynamic Force Awd-i in promo da 34.500 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro con qualunque usato e finanziamento Pay per Drive Connected da 340 euro al mese; versione Hybrid Dynamic Force 2WD: da 32.000 euro con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato) e finanziamento Pay per Drive Connected da 290 euro al mese Toyota Prius . Ad ottobre 2020, da 23.050 euro (anziché 29.900 euro) con Hybrid Bonus fino a 6.900 con qualunque usato, e 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 240 euro al mese

. Ad ottobre 2020, da 23.050 euro (anziché 29.900 euro) con Hybrid Bonus fino a 6.900 con qualunque usato, e 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 240 euro al mese Toyota Prius+ . A ottobre 2020, in promozione da 27.150 euro (anziché 33.150 euro) con Hybrid bonus di 4.500 euro per qualunque usato, 1.500 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione, e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese

. A ottobre 2020, in promozione da 27.150 euro (anziché 33.150 euro) con Hybrid bonus di 4.500 euro per qualunque usato, 1.500 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione, e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese Toyota Prius Plug-in . A ottobre 2020, in promozione da 31.150 euro con Hybrid bonus da 6.500 euro con qualunque usato, e fino a 4.500 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese

. A ottobre 2020, in promozione da 31.150 euro con Hybrid bonus da 6.500 euro con qualunque usato, e fino a 4.500 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione; finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese Toyota Land Cruiser. Ad ottobre 2020, in promozione da 40.300 euro con finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese e adeguamento del piano contrattuale in base ai km percorsi.

Il marchio di Wolfsburg applica, fra le varie iniziative, la formula “Progetto valore Volkswagen” anche a ottobre 2020. Di seguito i dettagli in funzione dei modelli ed al netto degli ecoincentivi statali.

VW Up! : da 89 euro al mese

: da 89 euro al mese VW e-Up! : da 99 euro al mese con gli ecoincentivi statali

: da 99 euro al mese con gli ecoincentivi statali VW Polo : da 99 euro al mese con gli ecoincentivi

: da 99 euro al mese con gli ecoincentivi VW Polo TGI : da 129 euro al mese con gli ecoincentivi statali

: da 129 euro al mese con gli ecoincentivi statali VW Golf : da 159 euro al mese con gli ecoincentivi

: da 159 euro al mese con gli ecoincentivi VW Golf Variant : da 199 euro al mese

: da 199 euro al mese VW Passat : fino a 1.500 euro di vantaggio cliente

: fino a 1.500 euro di vantaggio cliente VW T-Cross : da 109 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

: da 109 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW T-Roc : da 139 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

: da 139 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW T-Roc Cabriolet : da 269 euro al mese

: da 269 euro al mese VW Tiguan : da 229 euro al mese

: da 229 euro al mese VW Touareg : da 579 euro al mese

: da 579 euro al mese VW Passat Variant GTE: da 299 euro al mese con ecoincentivi statali.

Con l’iniziativa “Volvo Stay Home Store”, il marchio di Goteborg dà ai nuovi clienti la possibilità di procedere al noleggio a lungo termine della propria nuova vettura attraverso un programma online, con piani di copertura assicurativa RC Auto, polizza Incendio e furto e piani di assistenza e manutenzione. Di seguito alcuni esempi.

Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid . In allestimento Inscription Expression, fino al 31 ottobre con 4.500 euro di anticipo, 36 canoni da 320 euro al mese per 36 mesi-45.000 km

. In allestimento Inscription Expression, fino al 31 ottobre con 4.500 euro di anticipo, 36 canoni da 320 euro al mese per 36 mesi-45.000 km Volvo XC60 T6 Recharge Plug-In Hybrid . In allestimento Inscription Expression, fino al 31 ottobre con 6.000 euro di anticipo, 36 canoni da 389 euro al mese per 36 mesi-45.000 km

. In allestimento Inscription Expression, fino al 31 ottobre con 6.000 euro di anticipo, 36 canoni da 389 euro al mese per 36 mesi-45.000 km Volvo V60 T6 Recharge Plug-In Hybrid AWD. In allestimento Inscription Expression, fino al 31 ottobre con 6.000 euro di anticipo, 36 canoni da 329 euro al mese per 36 mesi-45.000 km.