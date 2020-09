Nissan Leaf elettrica di successo: 500.000 esemplari prodotti

La vettura numero 500.000 è stata costruita a Sunderland ed è di proprietà della norvegese Maria Jansen

Nel World EV Day Nissan tocca il traguardo produttivo di ben 500.000 Leaf, e celebra il successo della prima vettura completamente elettrica destinata al grande pubblico. E’ il premio per un lavoro che ha uno studio complesso e lungimirante alle spalle.

500.000 Leaf in circa 10 anni

Sono trascorsi quasi 10 anni dal lancio del primo modello, e adesso, precisamente nello stabilimento Nissan di Sunderland, in Inghilterra, dal quale sono uscite oltre 175.000 Leaf dal 2013, è stata realizzata la numero 500.000, un’auto iconica per ciò che rappresenta. Infatti, la compatta giapponese ad impatto zero è stata apprezzata in tutto il mondo, anche in Italia, dove ne circolano ben 5.700 .

La Leaf numero 500.000 è andata in Norvegia

Deve essere stato motivo di soddisfazione per la proprietaria Maria Jansen, norvegese, scoprire che la sua Nissan Leaf è quella che ha stabilito questo record commerciale. “Mio marito ed io abbiamo scelto di acquistare Nissan Leaf nel 2018 ed è stato amore a prima vista. Siamo molto fieri di avere la 500.000esima Nissan Leaf prodotta. Grazie alla maggiore autonomia e alle tecnologie avanzate, soddisfa pienamente le nostre esigenze”.

Tanti premi nel corso degli anni per la Leaf

Non sono stati pochi i riconoscimenti ottenuti dalla Leaf in questa sua carriera decennale. Infatti, ha maturato l’ “European Car of the Year” nel 2011, il “World Car of the Year” nel 2011 ed il “Car of the Year Japan” nel 2011-2012. Niente male, davvero. Ma è chiaro che la sua vittoria più grande è stato l’apprezzamento dimostrato da un numero sempre crescente di automobilisti che, tutti insieme, dal 2010, hanno risparmiato all’ambiente fino a 2,4 milioni di tonnellate di Co2. Merito anche dei tanti dispositivi con cui è equipaggiata tra cui il sistema e-Pedal, per guidare con un solo pedale ed il ProPILOT.

“Nel corso dei lockdown, i consumatori hanno avuto modo di sperimentare cosa significa vivere con un’aria più pulita e un minore inquinamento acustico”, ha commentato Helen Perry, head of electric passenger cars and infrastructures Nissan Europe. “Oggi più che mai, sono pronti a compiere passi concreti verso un futuro più sostenibile, e guidare Nissan Leaf è uno di questi”.

Nuova Nissan Leaf 62 kWh: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +28