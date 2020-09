Mercato auto: a luglio la Golf ritorna la regina d’Europa

La “media” tedesca si riprende il titolo di auto più venduta d’Europa che aveva perso lo scorso febbraio dopo quasi 3 anni di assoluto dominio.

Dopo essere stata scalzata dalla testa del podio dalla Renault Clio, la Volkswagen Golf torna a riprendersi lo scettro di automobile più venduta in Europa. Come accennato in precedenza, la Golf era stata scalzata dalla Clio nel febbraio 2020 con uno scarto quasi irrisorio, ovvero 179 unità immatricolate in più per la citycar francese (24.914 unità contro le 24.735 della Golf). Un risultato che può essere considerato a dir poco storico, tenendo conto che la Golf dominava il mercato del Vecchio Continente in maniera ininterrotta dal mese di marzo 2017.

La fine di un difficile periodo

La “sconfitta” ai danni dell’hatchback tedesca ha però delle attenuanti, ricordiamo infatti che il mese di marzo è stato l’ultimo mese prima che scoppiasse la pandemia globale da Coronavirus che ha causato il blocco della produzione e il crollo delle vendite di auto. Inoltre, in questo periodo così difficile per il settore auto, le vendite della Golf sono state rallentate dall’attesa dell’uscita dell’ottava generazione della media teutonica.

La regina si riprende il suo trono

Secondo gli ultimi dati ufficiali, la Volkswagen Golf 8 è stata distribuita in Europa nel mese di luglio in oltre 31.148 unità, pari ad un -2,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Al secondo posto troviamo sempre la Renault Clio con 24.901 immatricolazioni, pari ad una crescita di ben 25,2% rispetto allo stesso mese del 2019. Sul terzo gradino del podio troviamo invece la Skoda Octavia – anch’essa nell’orbita del Gruppo Volkswagen – con 22.248 immatricolazioni, pari ad una crescita del 19,2%.

Classifica Top 10

Di seguito riportiamo la classifica generale delle 10 vetture più vendute in Europa nel mese di luglio 2020:

Volkswagen Golf – 31.169 unità

Renault Clio – 25.054 unità

Skoda Octavia – 22.569 unità

Peugeot 208 – 20.520 unità

Renault Captur – 20.361 unità

Peugeot 2008 – 20.006 unità

Volkswagen T-Roc – 19.977 unità

Opel Corsa – 19.902

Dacia Sandero – 19.219

Volkswagen Tiguan – 19.204

Volkswagen Golf 8: nuove immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +54