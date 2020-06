Auto per andare in vacanza: le preferite dagli italiani, classifica

Analizziamo i modelli di auto che vantano le caratteristiche ideali per portare in vacanza gli italiani.

L’estate si avvicina e con essa il periodo più gettonato dagli italiani per andare in vacanza, magari accompagnati dalla famiglia, oppure dagli amici, anche se non manca chi preferisce viaggiare in solitaria. I mezzi di trasporto più gettonati per spostarsi verso le mete turistiche sono l’aereo, il treno, l’autobus e ovviamente l’automobile. Quest’ultima soluzione viene preferita da quasi il 60% degli italiani, sottolineando così il nostro amore per i veicoli a quattro ruote.

A questo punto può essere molto interessante capire quali sono le auto preferite dagli italiani per andare in vacanza, tenendo ovviamente conto del chilometraggio che bisogna affrontare, ma anche in quante persone ci si sposta e quanti bagagli si intendono stivare nella propria vettura. Ai primi posti troviamo ovviamente la auto più spaziose, ovvero SUV, crossover e station wagon, la maggior parte spinte da propulsori diesel, GPL ma anche a metano, considerando che questi sono i tipi di carburanti che permettono di risparmiare ed offrono un’autonomia d’esercizio decisamente più ampia, anche se le motorizzazioni a benzina e quelle ibride stanno prendendo sempre più piede. Risultano molto gettonate anche le utilitarie, apprezzate per i loro costi di gestione e per essere particolarmente agili quando si visitano grandi città congestionate. Non manca infine chi utilizza la classica berlina che permette di macinare nel massimo confort tanti chilometri e chi opta per una vettura cabriolet, magari per godersi una vacanza di coppia molto romantica. Di seguito elenchiamo in ordine alfabetico le 10 auto preferite dagli italiani per andare in vacanza

Alfa Romeo Giulia

Audi A6 Avant

Bmw Serie 3 Touring

Fiat Panda cross

Jeep Renegade

Mercedes Classe E Cabrio

Opel Grandland X

Peugeot 3008

Skoda Kodiaq

Volkswagen Golf

Alfa Romeo Giulia

L’Alfa Romeo Giulia è una classica berlina 3 volumi di segmento “D” dal look sportivo e nello stesso tempo elegante. Di recente ha ricevuto un aggiornamento che ha implementato la sua dotazione con i più moderni sistemi di assistenza alla guida, inoltre può contare su un abitacolo spazioso studiato per 5 persone e su una gamma completa di motori diesel e benzina. Per viaggi confortevoli e veloci consigliamo la motorizzazione 2.2 litri turbodiesel da 210 CV abbinata alla trazione integrale Q4 e al cambio automatico a 8 rapporti. I prezzi della Giulia partono da 42.700 euro.

Audi A6 Avant

Lunga circa 5 metri, l’Audi A6 Avant si presenta come una lussuosa e confortevole station wagon di carattere premium in grado di offrire le caratteristiche di una ammiraglia. Le sue abbondanti dimensioni permettono di ospitare comodamente 5 persone adulte e i loro relativi bagagli anche per lunghe vacanze. La vettura può contare su un’ampia gamma di motorizzazioni, tar cui spiccano alcune unità diesel particolarmente adatte per i lunghi viaggi, come ad esempio il V6 3.0 litri TDI da 231 CV (disponibile anche in versione da 286 CV) in grado di offrire ottime prestazioni e una elevata autonomia. Prezzi da 54.400 euro.

Bmw Serie 3 Touring

Una delle ultime novità del segmento delle station wagon di segmento “D”, la Bmw Serie 3 Touring si presenta come una familiare capace di offrire un elevato piacere di guida e che nello stesso tempo permette di godere del massimo relax e di tanto spazio a bordo per i passeggeri e soprattutto i bagagli. La Serie 3 Touring viene proposta con un’ampia gamma di motorizzazioni benzina, diesel e ibride. Per i viaggi ci sembra particolarmente indicata quest’ultima variante che sfrutta un powertrain ibrido plug in grado di combinare un quattro cilindri 2.0 turbo benzina con un motore elettrico integrato nel cambio automatico otto marce Steptronic. La potenza complessiva risulta pari a 252 CV e 420 Nm, ma sfruttando il sistema XtraBoost si possono raggiungere per dieci secondi ben 292 CV. Si può anche viaggiare in modalità 100% elettrica fino ad un massimo di circa 65 km. Prezzi da 43.450 euro.

Fiat Panda 4×4 Cross

Per viaggi di corto e medio raggio, magari immersi nella natura incontaminata di montagne o località marittime, una giusta scelta potrebbe essere la Fiat Panda 4×4 Cross, versione della celebre citycar del Lingotto dedicata all’off road leggero. La Panda 4×4 Cross vanta dimensioni esterne contenute che la rendono ideale nel traffico delle grandi città, ma l’altezza del suo tetto e le cinque portiere offrono un’abitabilità e una versatilità inaspettata. L’uso della trazione integrale e il baricentro rialzato permettono di affrontare percorsi non facili da raggiungere, mentre il motore 0.9 TwinAir Turbo da 85 CV regala il giusto spunto. Prezzi da 19.050 euro.

Jeep Renegade

Costruita in Italia e dotata del medesimo pianale e telaio della Fiat 500x, la Jeep Renegade sfoggia un look che strizza l’occhio al mondo dei fuoristrada, ma in realtà offre una guida confortevole e rilassata su strada. Nonostante le dimensioni compatte vanta un abitacolo spazioso, ottenuto grazie alle sue forme squadrate, inoltre può vantare nella propria gamma la presenza di motori sviluppati per macinare tanti km come ad esempio il 1.6 litri turbo diesel da 120 CV. Prezzi da 23.300 euro.

Mercedes Classe E Cabrio

In questa classifica non poteva mancare una comoda ed elegante cabriolet in grado di offrire spostamenti indimenticabili con il vento tra i capelli. Stiamo parlando della Mercedes Classe E cabrio, convertibile con tetto in tela in grado di ospitare nel massimo lusso ben 4 passeggeri. L’offerta propulsori mette l’imbarazzo della scelta, ma in questo caso consigliamo – portafoglio permettendo – di optare per la versione sportiva Mercedes-AMG E53 4MATIC+ da 45 CV che può contare anche su un intelligente sistema micro ibrido. Prezzi da 62.600 euro.

Opel Grandland X

La Opel Grandland X è un SUV comodo e spazioso che risulta particolarmente adatto a chi sceglie di viaggiare con la famiglia al seguito, anche perché il guidatore può contare su numerosi ADAS che aumentano la sicurezza e diminuiscono lo stress durante la guida. Per i viaggi consigliamo la versione diesel da 177 CV, oppure la variante ibrida plug che offre anche un’autonomia a zero emissioni di circa 50 km. Prezzi da 27.500 euro.

Peugeot 3008

Peugeot 3008 è un crossover eclettico e versatile in grado di rispondere alle più svariate esigenze di mobilità, compresi gli agognati viaggi per le vacanze. Lungo 4,35 metri, la 3008 può ospitare 5 persone adulte e i loro relativi bagagli stivati in un vano da 512 litri. La vettura può contare sul sistema Grip Control, che propone le modalità di guida denominate Neve, Fango e Sabbia. Decisamente brioso e parco nei consumi il motore diesel HDi da 180 CV, mentre risulta superlativo la 3008 Hybrid4 che può contare su una meccanica plug-in che consente un’autonomia 100% elettrica per circa 60 km. Da 27.550 euro.

Skoda Kodiaq

Caratterizzata dall’ultimo family feeling della Skoda, il SUV di medie dimensioni denominato Kodiaq offre tanto spazio e le ultime tecnologie del Gruppo Volkswagen, sia dal punto di vista della connettività che della sicurezza. Per le lunghe percorrenza c’è il 2.0 litri TDI da 150 Cv, ma mancano versioni più sportive Prezzi da 28.550 euro.

Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf non ha bisogno certo di presentazioni, infatti si tratta di una delle vetture più apprezzate sul mercato europeo, oltre ad essere un’auto camaleontica in grado di soddisfare quasi tutte le esigenze di viaggio. Gamma di motorizzazioni ampia e variegata, mentre i prezzi partono da 22.250 euro.

