Coronavirus: ecco le misure intraprese dai costruttori auto

Esaminiamo le misure intraprese dai Costruttori automotive internazionali per contenere la diffusione dell’emergenza sanitaria.

In un periodo delicato come quello attuale, durante il quale la pandemia legata al Coronavirus si sta diffondendo velocemente in tutto il mondo, esaminiamo le misure intraprese sul territorio europeo dai vari gruppi internazionali.

Gruppo FCA

Il Gruppo FCA ha diffuso una nota ufficiale in cui annuncia lo stop temporaneo della produzione di quasi tutti i suoi stabilimenti europei fino al prossimo 27 marzo 2020. La sospensione temporanea delle attività delle controllate FCA Italy e Maserati riguarderà gli impianti italiani di Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco e Modena, a cui si aggiungono lo stabilimento serbo di Kragujevac e quello polacco di Tychy.

Questa decisione rientra “nell’implementazione di un’ampia serie di azioni” che puntano a contenere la pericolosa emergenza sanitaria che si è venuta a creare in Italia e nel resto d’Europa, consentendo al Gruppo italo-americano di rispondere in maniera efficace alla momentanea interruzione delle vendite, ottimizzando di conseguenza le forniture. In Questo modo sarà possibile riprendere immediatamente la produzione appena la situazione lo permetterà.

Per affrontare al meglio questa pandemia, Fiat Chrysler ha inoltre specificato di aver intrapreso di propria iniziativa una serie di modifiche dedicate ai processi di produzione di numerosi impianti tra cui l’aumento di distanza tra i dipendenti sul posto di lavoro, l’igienizzazione di tutte le strutture, controlli rigorosi e nuove misure di sicurezza nelle mense e per dei visitatori esterni. Tutte queste misure sono state completate dalle decisione di estendere il più possibile la diffusione del lavoro in remoto (Smart Working).

Il periodo di sospensione verrà sfruttato dal Gruppo FCA per attuare proficue revisioni dei processi di produzione e controllo qualità che andranno a beneficio dei propri clienti e della produttività.

Gruppo PSA

Il gruppo francese, che detiene i marchi Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxall, ha annunciato la chiusura dei seguenti stabilimenti, fino al 27 marzo, con date scaglionate:

dal 16 marzo: Mulhouse (in Francia), Madrid (in Spagna);

dal 17 marzo: Poissy, Rennes e Sochaux (in Francia), Saragozza (in Spagna), Eisenach e Rüsselsheim (in Germania), Ellesmere Port (nel Regno Unito), Gliwice (in Polonia);

dal 18 marzo: Hordain (in Francia), Vigo (in Spagna), Mangualde (in Portogallo) 19 marzo: Luton (in Regno Unito), Trnava (in Slovacchia).

Renault

Renault ferma la produzione negli impianti spagnoli di Valladolid e Palencia per un periodo di due giorni nel corso della settimana prossima a causa della mancanza di approvvigionamento della componentistica, frutto delle criticità che sono emerse nel sistema di forniture nella Catalogna.

Nissan

Anche l’alleata Nissan soffre simili problemi in Spagna, sempre legati alle forniture di componenti fondamentali per la produzione industriale. Le attività lavorative dei due impianti del Costruttore giapponese che si trovano nei pressi di Barcellona risultano sospese fino ad oggi, ma è probabile che questo stop venga prolungato ulteriormente.

Seat

Il Costruttore iberico ha invece optato per una soluzione decisamente più drastica che prevede lo stop delle attività produttive nell’impianto di Martorell per un periodo di ben 6 settimane. Questa decisione avrà un impatto su oltre 10mila dipendenti.

Volkswagen

Il brand tedesco sta valutando uno stop temporaneo per il suo stabilimento di Pamplona, ma questa decisione molto probabilmente verrà estesa anche per altri impianti situati in Germania.

Ford

La Casa dell’Ovale blu ha deciso di estendere il più possibile lo smart working a livello globale con l’obiettivo di tutelare la salute dei suoi lavoratori, in particolare dopo la notizia relativa alla quarantena imposta a diversi impiegati di uno stabilimento nei pressi di Colonia. Vengono però effettuate delle eccezioni dedicate a chi ricopre incarichi critici per l’operatività aziendale e per gli operai che lavorano nelle catene di montaggio.

Ferrari

In un primo momento la Casa de Cavallino Rampante aveva ridotto al minimo la presenza dei lavoratori nel suo stabilimento, favorendo il più possibile lo smart working, anche se adesso ha annunciato lo stop totale della produzione dal 16 al 27 marzo a causa di problemi di approvvigionamento della componentistica.

Lamborghini

La Lamborghini fermerà la produzione dello storico impianto di Sant’Agata Bolognese fino al 25 marzo, con l’obiettivo di ottimizzare le misure di contrasto all’emergenza sanitaria imposte dagli ultimi decreti ministeriali.

Brembo

L’azienda specializzata della produzione di impianti frenanti ha annunciato lo stop della produzione nel suo stabilimento che si trova tra Bergamo e Brescia nel periodo tra il 16 e il 22 marzo.

Pirelli

Il Costruttore di pneumatici ha invece deciso di rallentare la produzione della sua fabbrica di Settimo Torinese dopo l’annuncio di un caso positivo al coronavirus tra i suoi dipendenti.