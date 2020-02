Mercato auto 2019: Volkswagen ancora in testa davanti a Toyota

Il Costruttore tedesco si conferma per il secondo anno di seguito il primo Costruttore d’auto al mondo per quanto riguarda il numero di auto vendute.

Il Gruppo Volkswagen consolida la sua leadership globale, confermandosi per il secondo anno di fila il primo Costruttore automobilistico al mondo per quanto riguarda il numero di auto vendute. Anche nell’anno appena trascorso, il colosso tedesco è riuscito a piazzarsi davanti l’eterna rivale Toyota, mentre sul terzo gradino del podio troviamo l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

L’Alleanza franco-nipponica accusa il calo di Nissan

Snocciolando i dati sui risultati di vendita dei vari Gruppi automobilistici scopriamo che quello tedesco ha distribuito in tutto il globo ben 10,97 milioni di veicoli, ovvero l’1,3% in più rispetto al 2018. La Casa dei tre ellissi si è invece fermata a 10,74 milioni di vetture, pari ad un +1,24%, mentre l’Alleanza franco-nipponica ha registrato 10,16 milioni di veicoli distribuiti che si traducono in una flessione del 5,6% rispetto al 2018. Si quest’ultimo dato pesa il tracollo di Nissan (-8,4%), iniziato più o meno con il caso che ha coinvolto il suo ex Presidente, Carlos Ghosn, protagonista di una vicenda giudiziaria degna di un’opera cinematografica.

General Motors ancora in difficoltà

Decisamente poco incoraggianti le vendite della General Motors leader incontrastata per oltre 70 anni, fino a quando nel 2008 non fu spodestata da Toyota. GM paga lo scotto di aver lasciato numerosi mercati internazionali per concentrare le proprie forze in paesi con grandi volumi di vendita come Gli Stati Uniti e la Cina. Ricordiamo che GM ha recentemente abbandonato il Vecchio Continente dopo la cessione di Opel/Vauxhall al Gruppo PSA, a cui si aggiunge anche l’uscita di mercati promettenti come la Russia a l’India. Per avere un’idea più chiara bisognerà attendere ancora qualche giorno quando verranno diramati i dati ufficiali.

Volkswagen prima anche senza camion

Il Gruppo Volkswagen – anche senza contare le vendite dei brand Man e Scania, specializzati nella produzione di veicoli pesanti – resta primo, con 10,56 milioni di vetture consegnate, così come Toyota senza la Hino Motors si ferma sempre al secondo posto, con 10,56 milioni di auto vendute.

