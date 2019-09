Hyundai: le promozioni di settembre

Con la formula anticipo zero e tasso zero settembre diventa un mese molto vantaggioso per acquistare una Hyundai.

Settembre è il mese della ripresa dopo la pausa estiva e Hyundai affronta questa mensilità con un’importante campagna di promozioni che consente di avere condizioni vantaggiose su tutti i suoi modelli. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Non serve l’anticipo ed il finanziamento è a tasso zero

Grazie alla formula ‘Anticipo zero e tasso zero’: tutta la gamma Hyundai con motorizzazioni diesel e benzina, può essere acquistata mediante un finanziamento a tasso zero e senza anticipo. Davvero niente male per chi ha già speso un budget importante per le vacanze ma ha necessità di acquistare una nuova auto.

Volendo fare degli esempi concreti del programma ‘Anticipo zero e tasso zero’, un SUV compatto come la nuova Hyundai Tucson 1.6 GDI 132CV 2WD XAdvanced, forte di una dotazione che annovera i cerchi in lega da 16 pollici, il climatizzatore, la radio con ricezione DAB, le prese AUX e USB, il Bluetooth ed i comandi audio al volante, si può mettere in garage con rate mensili di 235 euro in caso di permuta o rottamazione, senza anticipo e ad interessi zero. Tutto questo si traduce in un vantaggio cliente di 4.350 euro. Inoltre, considerando l’attuale tasso medio di mercato, il risparmio in un arco temporale di 3 anni corrisponde a qualcosa come 2.900 euro.

Analizzando un’altra offerta, sempre con permuta o rottamazione, e con il finanziamento Hyundai i-Plus 0, la Kona 1.0 T-GDI 120 CV 2WD XAdvanced, forte di una dotazione in cui sono presenti accessori tra cui il climatizzatore, la radio DAB, il Bluetooth con comandi audio al volante, oltre ai sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense, si può acquistare con rate mensili di 189 euro per un vantaggio cliente di 3.950 euro. Una formula che consente un risparmio in tre anni di circa 2.500 euro rispetto al tasso medio di mercato.

Sfruttando questa tipologia di acquisto, i clienti Hyundai dopo tre anni possono scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla. Per saperne di più e per provare i modelli della Casa coreana in questo mese sono in programma ben 3 porte aperte nei giorni 14-15, 21-22 e 28-29 settembre.

