Il mercato auto 2025 europeo si presenta come un panorama in profonda trasformazione, segnato da un calo complessivo delle immatricolazioni del 2,1% a gennaio, ma con un’esplosione delle vendite di auto elettriche Europa, che registrano un balzo del 37,3%. Le vetture a batteria conquistano una quota di mercato del 16,7%, sottolineando un cambio di paradigma nelle preferenze dei consumatori. In parallelo, le alimentazioni tradizionali continuano a cedere terreno: il diesel precipita del 26,5% raggiungendo solo l’8,8% di quota, mentre il benzina arretra del 20,5% fermandosi al 29,2%.

Il mercato auto in Europa decresce

Con un totale di 995.271 vetture vendute nel mercato UE+EFTA+UK, il mese di gennaio evidenzia una flessione generalizzata nei principali mercati: la Francia segna un -6,2%, la Germania -2,8%, l’Italia -5,8% e il Regno Unito -2,5%. Solo la Spagna riesce a invertire la tendenza con un incremento del 5,3%. Tuttavia, la vera rivoluzione si osserva nelle motorizzazioni alternative: le ibride, incluse le mild e full hybrid, dominano con il 34,9% del mercato (+16,9%), seguite dalle elettriche pure.

In difficoltà le altre alimentazioni: le plug-in hybrid perdono il 6,4%, scendendo al 7,6% di quota. Questo scenario è accompagnato da un panorama competitivo tra i costruttori. Volkswagen e Renault si distinguono con incrementi rispettivamente del 5,3% e 5,4%, mentre Stellantis subisce un pesante -16%. Sorprende invece il balzo di SAIC Motor (+36,8%), confermando l’interesse verso marchi emergenti.

Il bilancio dei marchi

Tra i brand, brillano Cupra (+56,7%), Alfa Romeo (+21,3%) e Lexus (+43,7%), mentre soffrono DS (-41,1%), Lancia (-73,2%) e Jaguar (-47,3%). Questi dati riflettono un contesto economico incerto e la mancanza di incentivi adeguati per l’acquisto di veicoli elettrici in diversi paesi, fattori che influenzano la quote mercato auto.

In definitiva, il 2025 si prospetta come un anno cruciale per l’industria automobilistica europea, impegnata a bilanciare l’accelerazione verso l’elettrificazione con le esigenze di mercato. Le sfide economiche e normative restano significative, ma la transizione verso una mobilità sostenibile procede con determinazione.