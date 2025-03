Prosegue l’era Oscar Piastri in McLaren: il giovane talento australiano ha ufficialmente firmato un prolungamento pluriennale con il team britannico, consolidando una partnership che ha riportato la scuderia ai vertici della Formula 1. L’annuncio arriva in un momento strategico, alla vigilia del Gran Premio d’Australia 2025, gara di casa per il pilota di Melbourne, che si appresta a iniziare la sua terza stagione nella massima categoria automobilistica.

Oscar Piastri, futuro Orange

Il percorso di Piastri in Formula 1 è stato straordinariamente rapido. Dopo il debutto nel 2023, sono bastate quindici gare per convincere i vertici McLaren a estendere il contratto fino al 2026. Tuttavia, è stato il 2024 l’anno della consacrazione definitiva: le vittorie in Ungheria e Azerbaijan, unite a sei ulteriori podi e a una costanza impressionante – nessun ritiro in tutta la stagione – hanno contribuito in modo decisivo al trionfo di McLaren nel Campionato Costruttori, un titolo che mancava dal 1998.

“Avere Oscar con noi per il lungo termine è straordinario”, ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren. “Non è solo un talento eccezionale al volante, ma anche un professionista con un’etica lavorativa impeccabile. Con lui e Lando Norris, abbiamo la formazione più forte della griglia”.

Fiducia nel giovane australiano

Sulla stessa linea Andrea Stella, team principal, ha sottolineato: “Questo prolungamento rappresenta la fiducia reciproca tra noi e Oscar, oltre alla condivisione dell’obiettivo di competere costantemente per i titoli mondiali. La nostra coppia di piloti ci garantisce una posizione ideale per il futuro”.

Dal canto suo, Piastri non ha nascosto l’entusiasmo: “Far parte dei piani a lungo termine di McLaren è un grande motivo di orgoglio. Questo team ha creduto in me fin dall’inizio, quando abbiamo firmato nel 2022. Il viaggio intrapreso insieme, che ci ha portato a riconquistare i vertici, è stato incredibile. Rappresentare una squadra con questa storia per molti anni a venire è un enorme privilegio“.

Il successo della collaborazione tra Piastri e McLaren non è casuale, ma il risultato di una strategia accurata di gestione sportiva e sviluppo tecnico. La monoposto papaya ha dimostrato nel 2024 un perfetto equilibrio tra prestazioni e affidabilità, caratteristiche che saranno fondamentali per mantenere il dominio anche nel campionato imminente.

Grazie a questo accordo pluriennale, Piastri potrà concentrarsi esclusivamente sulla crescita professionale e sul raggiungimento di nuovi traguardi, mentre McLaren conferma la propria visione a lungo termine, puntando su una delle coppie di piloti più giovani e promettenti dell’intero paddock.