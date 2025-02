La passione per l’eccellenza si traduce in capolavori unici: McLaren celebra il suo nono titolo mondiale Costruttori in Formula 1 con due straordinarie supercar in edizione limitata, la McLaren Artura e la 750S MCL38 Celebration Edition, prodotte in appena nove esemplari ciascuna.

Queste vetture rappresentano un tributo alla gloriosa stagione 2024, incarnando il DNA sportivo del marchio britannico. La livrea esclusiva, che unisce il vibrante Papaya Orange con l’elegante Anthracite, racconta una storia di vittorie e innovazione. Ogni esemplare custodisce un autentico frammento della monoposto campione del mondo e reca le firme dei piloti Lando Norris e Oscar Piastri sui battitacco in fibra di carbonio, un dettaglio che esalta il legame con le corse.

Michael Leiters, amministratore delegato di McLaren, ha sottolineato come queste edizioni limitate rappresentino il perfetto connubio tra i successi sportivi e l’innovazione nel settore delle auto di lusso. Le due supercar, pur condividendo la monoscocca in carbonio tipica del marchio, si distinguono per caratteristiche tecniche di rilievo: la Artura è spinta da un propulsore ibrido V6 da 3.0 litri, mentre la 750S sfoggia un potente V8 biturbo da 4.0 litri, dotato di ala posteriore attiva e del sofisticato sistema di sospensioni Proactive Chassis Control III.

La divisione McLaren Special Operations ha curato ogni dettaglio estetico, creando un motivo a zigzag che celebra la tradizione racing. Tra gli elementi distintivi spiccano le pinze freno arancioni e una fascia dello stesso colore sul cofano, esaltando ulteriormente il carattere unico di queste vetture.

Ogni esemplare è arricchito da dettagli esclusivi, come il Visual Carbon Fibre Extended Sill Cover con gli autografi dei piloti e una targa commemorativa che elenca gli straordinari successi della stagione 2024, tra cui otto pole position e sei vittorie. Queste edizioni limitate non sono solo automobili, ma veri e propri pezzi di storia contemporanea, perfetti per i collezionisti più esigenti.