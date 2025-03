Il fascino dell’arte giapponese si intreccia con l’eleganza del design italiano nella creazione della lampada Hanami, un capolavoro nato dalla collaborazione tra Mazda CX-80 e Slamp. Questo progetto straordinario è stato realizzato nell’ambito del programma “Eccellenze Italiane”, un’iniziativa che celebra la maestria e la qualità delle aziende italiane.

La lampada Hanami

La lampada Hanami, progettata dal designer Adriano Rachele, si ispira alla tradizione giapponese di ammirare la fioritura dei ciliegi, nota come “hanami”. Le sue linee sinuose richiamano le forme raffinate del SUV Mazda CX-80, creando un connubio perfetto tra tecnologia e artigianato. La tonalità Artisan Red, che decora la lampada, richiama la distintiva palette cromatica del SUV giapponese, sottolineando ulteriormente il legame estetico tra i due mondi.

La realizzazione della lampada è affidata alle esperte mani delle “sarte della luce” di Slamp, che utilizzano il materiale Lentiflex per creare giochi di luce simili alla rifrazione di un diamante. Questa tecnica si ispira all’arte degli origami, esaltando il dialogo culturale tra Giappone e Italia. Il risultato è un’opera che va oltre la semplice funzionalità, offrendo un’esperienza visiva e culturale unica.

Mazda e l’argianalità

A giugno, la lampada Hanami sarà esposta insieme ad altri progetti selezionati nell’ambito del programma “Eccellenze Italiane”. La mostra, aperta al pubblico, rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare come l’artigianalità italiana possa dialogare con la precisione e l’innovazione giapponese.

Con questa collaborazione, Slamp, fondata dal designer italo-venezuelano Roberto Ziliani, consolida il suo ruolo di leader nel settore dell’illuminazione artistica, esportando la sua eccellenza in oltre 93 paesi. Questo progetto dimostra come due realtà apparentemente lontane possano unirsi attraverso valori condivisi come qualità, innovazione e attenzione al dettaglio, celebrando il meglio di due culture in un dialogo artistico arricchente.