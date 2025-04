Mazda lancia una sfida ambiziosa nel mercato delle auto elettriche con il suo nuovo modello, il Mazda EZ-60, un SUV elettrico progettato per competere direttamente con la celebre Tesla Model Y. Questo audace progetto è il risultato di una joint venture decennale tra Mazda e il costruttore cinese Changan, che possiede una lunga esperienza nella produzione di veicoli elettrici. Svelato inizialmente sulla piattaforma cinese Weibo, l’EZ-60 potrebbe essere lanciato sui mercati internazionali con il nome di CX-6e, consolidando ulteriormente la posizione di Mazda nel panorama globale delle emissioni zero.

Dal punto di vista del design, l’EZ-60 rappresenta una vera rivoluzione. Le sue linee affilate e futuristiche si ispirano al concept Arata, presentato al Salone di Pechino. Tra le caratteristiche distintive troviamo i “flying buttresses“, che conferiscono al veicolo una personalità unica. Inoltre, il modello destinato al mercato cinese sostituirà i tradizionali specchietti retrovisori con telecamere, una soluzione resa possibile dalla normativa locale e che sottolinea l’attenzione di Mazda all’innovazione tecnologica.

L’interno del SUV sarà svelato ufficialmente al Salone di Shanghai 2025, ma le indiscrezioni già anticipano un abitacolo che richiama quello della berlina EZ-6 (nalle foto). Si parla di un ampio display centrale, comandi fisici ridotti al minimo e materiali di alta qualità, a sottolineare il posizionamento premium del veicolo. Questi dettagli confermano l’intenzione di Mazda di conquistare una clientela esigente e attenta al design.

Dal punto di vista tecnico, l’EZ-60 sarà disponibile in due configurazioni: una versione completamente elettrica e una con sistema range extender, che include un motore benzina da 1.5 litri. Questa doppia opzione mira a soddisfare le diverse esigenze dei mercati globali, anche se non è ancora chiaro se la versione range extender sarà disponibile in Europa. In linea con la strategia del marchio Deepal, divisione a zero emissioni di Changan, la berlina EZ-6 è attualmente commercializzata esclusivamente in versione elettrica.

Guardando al futuro, Mazda non si ferma qui. L’azienda sta pianificando il lancio di altri due modelli elettrici in collaborazione con Changan tra il 2028 e il 2030. Parallelamente, Mazda sta sviluppando una piattaforma proprietaria dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, con il primo modello previsto per il 2027. Questi piani sottolineano l’impegno del marchio verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Nel frattempo, la gamma MX-30 continua a rappresentare un’opzione versatile per i consumatori, con varianti che includono versioni 100% elettriche, range extender a motore rotativo e, in alcuni mercati, configurazioni mild hybrid con motore a benzina da 2.0 litri. Questo approccio multiforme dimostra la volontà di Mazda di offrire soluzioni adatte a diverse esigenze di mobilità.