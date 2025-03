Mattarella contro i dazi: un ostacolo al mercato e alla qualità

Mattarella, durante la sua visita al Villaggio Agricoltura di Coldiretti a Roma, ha definito i dazi doganali come un “ostacolo inaccettabile” alla crescita economica e alla cooperazione internazionale. Il Presidente della Repubblica ha ribadito la sua contrarietà alle politiche protezionistiche, evidenziando come queste danneggino in modo particolare i prodotti di qualità, un settore strategico per l’economia italiana.

Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato l’importanza dei mercati aperti, affermando che essi sono essenziali per garantire la pace e tutelare gli interessi vitali delle esportazioni italiane. Ha inoltre evidenziato che le controversie commerciali internazionali devono essere risolte attraverso il rispetto delle normative condivise, evitando l’imposizione di tariffe punitive.

In un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni commerciali, l’introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni significative in Europa. Le ripercussioni di queste misure si fanno sentire su settori chiave come quello siderurgico, automobilistico ed energetico. Mattarella ha espresso fiducia nella capacità dell’Unione Europea di affrontare queste sfide con determinazione, invitando a un dialogo calmo ma fermo.

La strategia europea prevede possibili contromisure, tra cui l’introduzione di tariffe su prodotti simbolo come SUV, pick-up e motociclette Harley Davidson. Nonostante il clima di tensione, il Presidente ha ribadito il valore del multilateralismo e della cooperazione internazionale, scoraggiando atteggiamenti allarmistici eccessivi.

Concludendo, Mattarella ha lanciato un appello alla cooperazione, sottolineando che un commercio equo e regolamentato è imprescindibile per lo sviluppo economico e la stabilità globale. Il suo messaggio si pone in netta contrapposizione alle tendenze protezionistiche, promuovendo il dialogo come strumento principale per risolvere i conflitti commerciali.