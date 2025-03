Maserati ha scritto un nuovo capitolo nella storia delle supercar da pista con la presentazione della straordinaria MCXtrema sul leggendario circuito Paul Ricard. Questa vettura, prodotta in soli 62 esemplari, incarna il massimo dell’esclusività e delle prestazioni, confermando l’eccellenza ingegneristica del marchio del Tridente.

Un motore V6 biturbo

Con un possente motore V6 biturbo da 730 CV e un peso di soli 1300 kg, la MCXtrema si presenta come un capolavoro di potenza e leggerezza. La sua livrea bicolore grigio-gialla e le avanzate soluzioni aerodinamiche, tra cui un imponente alettone posteriore, esprimono un carattere marcatamente racing, catturando l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Durante l’evento di lancio, le performance dinamiche della vettura sono state messe in evidenza, suscitando grande entusiasmo tra i presenti e sui social network. Le immagini condivise hanno sottolineato la cura meticolosa per i dettagli, dal design dello scudetto frontale alle raffinate appendici aerodinamiche.

Maserati MCXtrema prezzo di 900.000 euro

Con un prezzo di 900.000 euro, la MCXtrema è destinata a una cerchia ristretta di gentleman driver, desiderosi di vivere emozioni pure in pista. L’evento ha visto anche la presenza della Maserati GT2, arricchendo ulteriormente una lineup da sogno per gli amanti delle competizioni.

Nonostante l’identità del primo acquirente rimanga un mistero, la MCXtrema rappresenta un’ulteriore dimostrazione della capacità di Maserati di combinare tradizione sportiva e innovazione tecnologica. Questo gioiello automobilistico, non omologato per l’uso stradale, si pone come nuovo punto di riferimento nel segmento delle auto da pista. Più di una semplice automobile, la MCXtrema incarna l’essenza della passione automobilistica italiana, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia delle supercar.