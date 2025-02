Giallo brillante e fibra di carbonio: è questa la firma distintiva dell’ultima creazione di Mansory, un’interpretazione audace della celebre Ford GT. Ispirata alle sneaker di Stephen Curry e realizzata in collaborazione con Under Armour, questa supercar personalizzata è stata svelata durante l’NBA All-Star Game, catturando immediatamente l’attenzione degli appassionati di auto sportive.

La personalizzazione della Ford GT, spinta ai limiti dell’immaginazione, trasforma la supercar americana in un esemplare unico. La carrozzeria, completamente ridisegnata, presenta una griglia anteriore in fibra di carbonio a trama quadrettata, nuovi gruppi ottici e un cofano su misura che esalta il design dinamico. Il retro della vettura non è da meno, con pannelli laterali in carbonio, prese d’aria sul tetto e una maestosa ala posteriore che non passa inosservata.

La potenza del motore V6 biturbo da 3,5 litri è stata portata a un livello superiore, raggiungendo i 700 cavalli e una coppia di 619 lb-ft, grazie a un sistema di scarico a tre terminali progettato ad hoc. Questo potenziamento rende la vettura un autentico capolavoro di ingegneria e design.

Gli interni, curati nei minimi dettagli, riflettono la stessa estetica audace dell’esterno. L’abitacolo, rivestito in pelle e Alcantara, alterna tonalità di giallo e nero, mentre i loghi di Mansory e Under Armour sono posizionati strategicamente per sottolineare l’esclusività di questa collaborazione. Un’auto pensata per il mercato statunitense, dove il lusso e l’innovazione si incontrano.

Questo modello rappresenta il capitolo finale della trilogia Le Mansory, un progetto che ha ridefinito i confini delle personalizzazioni auto di lusso. Concludendo in bellezza, Mansory dimostra ancora una volta il suo impegno nell’elevare l’arte del tuning automobilistico a nuovi standard di eccellenza.