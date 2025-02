Lynk & Co 08, il nuovo SUV plug-in che si appresta a ridefinire il segmento premium, si prepara a sbarcare in Europa il 26 febbraio 2025. Con una potenza di 436 kW (593 cavalli) e una coppia massima di 905 Nm, questa ammiraglia si distingue per la sua tecnologia avanzata e un’autonomia elettrica di ben 245 chilometri, una delle migliori della categoria.

Costruita sulla piattaforma CMA Evo, già nota per modelli di successo come la Volvo XC40 e la Polestar 2, la Lynk & Co 08 si presenta con dimensioni imponenti: 4,82 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza. Con queste caratteristiche, mira a competere direttamente con modelli come la BMW X4 nel segmento dei SUV fastback premium.

L’abitacolo combina lusso e innovazione, con un display centrale da 15,4 pollici, strumentazione digitale da 12,3 pollici e un head-up display con realtà aumentata da 92 pollici. Materiali pregiati come la pelle Nappa e un sistema audio Harman/Kardon con 23 altoparlanti assicurano un’esperienza esclusiva. Il cuore tecnologico del sistema multimediale sarà un aggiornamento del Lynk Flyme Auto, ottimizzato per il mercato europeo.

La motorizzazione ibrida plug-in integra un motore turbo da 1.5 litri con tre unità elettriche, garantendo prestazioni sportive con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. La batteria NMC da 39,6 kWh permette un’autonomia complessiva fino a 1.400 km, con ricarica rapida dal 30% all’80% in soli 28 minuti.

Il design esterno, ispirato alla concept car “The Next Day", introduce fari integrati nel cofano e un innovativo sistema di raffreddamento che elimina la necessità di una griglia tradizionale. Con queste caratteristiche, la Lynk & Co 08 si posiziona come una scelta rivoluzionaria per chi cerca un SUV plug-in che combini prestazioni, estetica e autonomia elettrica ai vertici della categoria.