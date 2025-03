La Toyota Supra saluta la sua quinta generazione con un’edizione speciale dal carattere unico: la Supra A90 Final Edition. Questo modello, prodotto in soli 300 esemplari, rappresenta la quintessenza delle auto sportive, combinando prestazioni eccezionali con dettagli esclusivi e un prezzo che riflette il suo status di rarità.

Al centro di questa edizione limitata troviamo il motore B58, un sei cilindri in linea da 3.0 litri turbo, portato a una potenza straordinaria di 429 cavalli e 570 Nm di coppia. Questi valori segnano un netto miglioramento rispetto ai 382 CV e 500 Nm della versione standard, rendendo la Final Edition la più potente Toyota GR Supra mai prodotta.

I prezzi di Toyota Supra A90 Final Edition

Il prezzo? In Germania si parte da 143.000 euro, mentre in Francia da 144.000 euro, quasi il doppio rispetto alla versione standard a sei cilindri. Questo posizionamento la mette in competizione diretta con modelli iconici come la BMW M4 Competition xDrive, la Lotus Emira V6 e la Porsche 911 Carrera T, che si attestano su cifre leggermente inferiori.

Ma cosa giustifica un tale premium price? Gli aggiornamenti tecnici di prim’ordine. La vettura è dotata di freni Brembo maggiorati all’anteriore, un sistema di scarico Akrapovič in titanio, sospensioni regolabili KW e cerchi Gazoo Racing con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, più larghi del 10% per una migliore aderenza. Anche l’aerodinamica è stata curata nei minimi dettagli, con componenti in fibra di carbonio come lo spoiler anteriore, l’ala posteriore a collo di cigno e una presa d’aria sul cofano, removibile per ottimizzare il raffreddamento in pista.

L’interno non è da meno: sedili Recaro in fibra di carbonio, rivestimenti in Alcantara e cinture di sicurezza rosse sottolineano l’attenzione ai dettagli. Inoltre, questa edizione è disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei rapporti, una scelta che farà la gioia dei puristi della guida sportiva.

La distribuzione sarà limitata a Europa e Giappone, con una procedura di acquisto particolarmente esclusiva in Francia, dove gli acquirenti dovranno partecipare a una lotteria per ottenere il diritto di acquisto. Un dettaglio che aggiunge ulteriore fascino a un modello che già incarna l’essenza dell’esclusività.