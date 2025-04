La Lucid Gravity, il nuovo SUV elettrico di punta di Lucid Motors, si presenta come un vero e proprio game-changer nel panorama della mobilità elettrica. Con un’attenzione particolare alla ricarica rapida, questo veicolo si distingue per prestazioni di ricarica straordinarie che superano persino i limiti delle infrastrutture attuali, sfidando competitor del calibro di Tesla.

Durante i test condotti da InsideEVs, la Lucid Gravity ha dimostrato una capacità di ricarica eccezionale. Utilizzando i Tesla Supercharger, il SUV è stato in grado di aggiungere ben 483 km di autonomia in soli 26 minuti, mantenendo una potenza superiore ai 200 kW fino al 42% della capacità della batteria. Numeri impressionanti che dimostrano come la tecnologia Lucid sia progettata per massimizzare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa per i conducenti. Ancora più stupefacenti sono stati i risultati sulle colonnine EVgo da 350 kW, dove la Gravity ha raggiunto un picco di 375 kW, superando persino la capacità nominale della stazione di ricarica. In questo contesto, bastano solo 5 minuti per aggiungere il 25% di carica, corrispondente a 160 km di autonomia.

Lucid Gravity, c’è anche altro

Oltre alla velocità di ricarica, la Lucid Gravity introduce innovazioni tecnologiche che ridefiniscono l’esperienza dell’utente. Tra queste, spicca la compatibilità con il sistema Plug & Charge, che semplifica notevolmente il processo di ricarica, eliminando la necessità di interazioni manuali o di app specifiche. Questa funzione rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla precedente Lucid Air, che aveva mostrato alcune limitazioni nell’interazione con i Supercharger V3 di Tesla.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la versione Grand Touring della Lucid Gravity offre una combinazione impressionante di potenza e autonomia. Con 828 CV e un’autonomia dichiarata di 725 km secondo il ciclo EPA, questo SUV si posiziona come uno dei veicoli più performanti e pratici del segmento premium. Il prezzo di partenza, fissato a 94.900 dollari (circa 85.000 euro), lo colloca in una fascia di mercato che punta a conquistare i consumatori più esigenti. Per chi cerca una soluzione più accessibile, è prevista entro fine anno l’introduzione della versione Touring, che mira ad ampliare il pubblico di riferimento.