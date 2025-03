Eleganza britannica e prestazioni di livello mondiale si fondono nella Lotus Emira Turbo SE, l’ultima proposta della casa di Hethel che ridefinisce il segmento delle auto sportive di lusso. Con un prezzo di lancio di 113.690 euro, questa nuova variante porta in dote una combinazione di tecnologia avanzata e un tributo all’heritage del marchio.

Lotus Emira Turbo SE, motore da 400 CV

La Lotus Emira Turbo SE è spinta da un innovativo motore turbo quattro cilindri da 2.0 litri, sviluppato in collaborazione con AMG, capace di erogare 400 CV e 480 Nm di coppia. Queste specifiche permettono all’auto di raggiungere i 290 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Questa versione affianca la già celebre Emira V6, dotata di un propulsore 3.5 litri da 400 CV, disponibile sia con cambio manuale che automatico, proposta a partire da 116.790 euro.

Il nome “Turbo SE” richiama il passato glorioso del marchio: “Turbo” è un omaggio alla leggendaria Esprit del 1980, mentre “SE” (Special Equipment) richiama gli esclusivi pacchetti opzionali di un tempo. L’equipaggiamento comprende il Lotus Drivers Pack, che include sospensioni sportive e freni potenziati, e si distingue per dettagli esclusivi come cerchi forgiati da 20 pollici, carrozzeria in Grigio Zinco e un badge dedicato. Gli interni, rifiniti in Alcantara, sottolineano il carattere premium del modello.

Prodotta a Hethel

Con oltre 10.000 unità prodotte nello storico stabilimento di Hethel, le prime consegne della nuova gamma sono previste per aprile 2025. In quell’occasione, la First Edition uscirà dal listino, lasciando spazio a una gamma sempre più orientata a consolidare le prestazioni Lotus come punto di riferimento nel panorama delle sportive di lusso.