La Renault Megane E-Tech Electric si prepara a ridefinire il segmento delle auto elettriche con il modello 2025, introducendo una serie di innovazioni che puntano su efficienza e sportività. Tra le novità principali spicca la guida One Pedal, un sistema avanzato di frenata rigenerativa che permette di controllare accelerazione e decelerazione con un unico pedale. Questo non solo migliora l’efficienza energetica, ma riduce anche l’usura dei freni, offrendo un’esperienza di guida più fluida e sostenibile.

Un altro passo avanti significativo è rappresentato dalla ricarica bidirezionale. Grazie a un caricabatterie da 11 kW (opzionale da 22 kW), il veicolo supporta la tecnologia Vehicle to Load (V2L), consentendo di alimentare dispositivi esterni con l’energia della batteria. In Francia, sarà disponibile anche la funzione Vehicle to Grid (V2G), che permette di restituire energia alla rete elettrica, rafforzando l’integrazione con infrastrutture di ricarica intelligenti.

La gamma Renault Megane E-Tech si arricchisce ulteriormente con l’introduzione dell’allestimento Esprit Alpine, che esalta il lato sportivo del modello. La carrozzeria in tinta Matte Shadow Grey, abbinata a cerchi in lega da 20 pollici con finitura Ice Black, sottolinea un design dinamico e distintivo. Gli interni, curati nei minimi dettagli, riflettono un carattere grintoso e raffinato, rendendo l’auto perfetta per chi cerca prestazioni senza rinunciare allo stile.

Sotto il cofano, la Megane E-Tech Electric mantiene il collaudato motore da 220 CV e una batteria da 60 kWh, garantendo un’autonomia di circa 460 km secondo il ciclo WLTP. Con questi aggiornamenti, Renault non solo consolida la sua posizione nel mercato delle auto elettriche, ma dimostra un impegno costante verso una mobilità sempre più tecnologica e sostenibile.