La crescente escalation di violenza stradale in Italia sta assumendo proporzioni allarmanti. Secondo i dati dell’Osservatorio Asaps, nel 2024 si sono verificati 183 episodi di liti stradali gravi, che hanno portato a un bilancio tragico di 11 morti e 243 feriti, tra cui 67 in condizioni critiche. Questi numeri evidenziano una realtà inquietante che non può essere ignorata.

Tra le regioni più colpite, la Campania registra il numero più alto di episodi (34), seguita da Lazio e Sicilia con 23 ciascuna, Lombardia (17), Puglia e Toscana (13), Emilia-Romagna (12) e Veneto (8). Al contrario, regioni come Basilicata, Molise, Friuli Venezia Giulia e Umbria hanno registrato solo un caso ciascuna, dimostrando una diffusione del fenomeno a macchia di leopardo.

Liti stradali, si usano armi

Un dato particolarmente preoccupante riguarda i metodi utilizzati durante le aggressioni: in 25 casi sono state impiegate armi proprie come pistole e coltelli, mentre in 28 episodi gli aggressori hanno utilizzato oggetti di uso comune come mazze e ombrelli, arrivando persino a trasformare le automobili in strumenti di offesa. Inoltre, sette episodi hanno coinvolto persone in stato di ebbrezza, e 15 hanno visto come protagonisti cittadini stranieri.

Il recente caso di Partinico, in provincia di Palermo, dove una lite stradale ha portato alla morte di un uomo di 45 anni, ha riportato con forza l’attenzione su questo fenomeno crescente. Episodi come questo evidenziano la necessità di un intervento immediato e mirato per arginare la violenza tra automobilisti.

L’Asaps, da anni in prima linea nella promozione della sicurezza stradale, raccomanda di evitare qualsiasi confronto diretto con altri automobilisti e di mantenere una distanza di sicurezza da chi manifesta comportamenti aggressivi. Questo consiglio, se seguito, potrebbe ridurre significativamente i rischi di escalation durante le liti stradali.

La tendenza attuale solleva interrogativi profondi sul deterioramento del tessuto sociale italiano. Le tensioni quotidiane sembrano trovare un pericoloso sfogo durante la guida, richiedendo un intervento educativo da parte delle istituzioni per promuovere calma e rispetto reciproco. In un momento in cui le strade dovrebbero essere spazi di sicurezza e connessione, il fenomeno della violenza stradale rappresenta una sfida urgente da affrontare.