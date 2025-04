Un’operazione senza precedenti si profila all’orizzonte nel mondo del motorsport. Liberty Media, già proprietaria della Formula 1, ha annunciato l’acquisizione dell’86% delle quote della MotoGP per un valore di 4,2 miliardi di euro. Questa mossa strategica, resa ufficiale il 1° aprile 2024, segna un momento storico per il campionato motociclistico e pone le basi per una nuova era di sinergie tra i due più importanti campionati motoristici globali.

Il restante 14% delle quote rimane nelle mani di Dorna Sports, l’azienda che da decenni gestisce il campionato motociclistico con successo. Nonostante le iniziali preoccupazioni, la Commissione Europea ha adottato un approccio sorprendentemente flessibile: l’antitrust UE non ha imposto alcuna condizione per l’approvazione dell’accordo. Questo rappresenta un netto cambio di rotta rispetto al 2006, quando il fondo CVC fu costretto a rinunciare alla MotoGP per acquisire la Formula 1.

C’era un indagine antitrust

L’indagine antitrust, avviata nel dicembre 2023 e destinata a concludersi entro luglio 2024, si era focalizzata sui potenziali rischi di abuso di posizione dominante, specialmente in relazione ai diritti televisivi. Tuttavia, un dialogo costruttivo tra il colosso americano e le autorità europee ha dissipato i timori, facilitando un’approvazione che, ormai, sembra solo una formalità. Questo approccio potrebbe costituire un importante precedente per future operazioni nel settore.

Per Liberty Media una mossa strategica

Secondo fonti vicine al dossier, l’obiettivo principale di Liberty Media è quello di sfruttare le sinergie tra Formula 1 e MotoGP per affrontare un mercato audiovisivo sempre più competitivo. La crescente domanda di contenuti esclusivi e di alta qualità ha spinto il gruppo americano a investire in questa direzione, cercando di massimizzare il potenziale commerciale e mediatico dei due campionati. Il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ha accolto con entusiasmo l’accordo, sottolineando come questa acquisizione possa rafforzare la visibilità globale della MotoGP e attrarre nuovi appassionati.

Un altro elemento cruciale dell’operazione è rappresentato dalle penali previste in caso di mancato completamento del contratto. Tuttavia, con l’approvazione dell’antitrust UE ormai imminente, il rischio di interruzioni sembra remoto. Questo successo potrebbe segnare un cambio di paradigma nelle relazioni tra grandi gruppi industriali e autorità regolatorie, dimostrando che una collaborazione trasparente e proattiva può portare benefici a tutte le parti coinvolte.

Guardando al futuro, gli esperti prevedono che la gestione congiunta di Formula 1 e MotoGP da parte di Liberty Media possa aprire nuove opportunità per sponsor, broadcaster e partner commerciali. La combinazione di due piattaforme globali così potenti offre la possibilità di creare esperienze integrate per gli appassionati, sfruttando tecnologie innovative e strategie di marketing avanzate. Inoltre, l’operazione potrebbe incentivare ulteriori investimenti in infrastrutture e innovazioni tecnologiche, migliorando ulteriormente la qualità degli eventi e l’esperienza degli spettatori.