Lexus, il celebre marchio giapponese di auto di lusso, continua a sfidare le convenzioni del mercato premium, raggiungendo risultati eccezionali nonostante un target demografico diverso dai suoi principali rivali, come BMW e Mercedes. Secondo un rapporto di S&P Global Mobility, il primo trimestre del 2025 ha visto un incremento delle vendite del 5,8%, segnando il miglior inizio d’anno nella storia del brand. Questo successo segue un 2024 già da record, dimostrando la capacità di Lexus di conquistare una clientela diversificata.

Un’analisi dettagliata del periodo tra ottobre 2024 e gennaio 2025 rivela che l’acquirente medio di Lexus ha un’età di 57,6 anni, superiore alla media del settore, che si attesta a 54 anni. In confronto, i clienti di Mercedes e BMW hanno un’età media rispettivamente di 55,7 e 54,3 anni. Questi dati evidenziano una tendenza opposta rispetto alla strategia comune del mercato, che punta generalmente a un pubblico più giovane. Lexus, invece, ha saputo valorizzare un target più maturo, dimostrando che l’età non è un ostacolo al successo nel settore delle auto di lusso.

Un altro elemento distintivo è il profilo economico della clientela. Quasi il 47% degli acquirenti Lexus proviene da famiglie con un reddito inferiore ai 150.000 dollari annui, una percentuale significativamente più alta rispetto ai clienti di BMW, il cui 65% appartiene a fasce di reddito elevate. Questo posizionamento strategico permette a Lexus di occupare una nicchia di mercato meno presidiata, dove il lusso non è esclusivamente associato al potere d’acquisto.

Lexus piace alle donne

La componente di genere rappresenta un ulteriore punto di forza per Lexus. Il 50,4% degli acquirenti del marchio è donna, una percentuale nettamente superiore alla media del settore (40,6%) e molto distante dai dati di BMW, dove oltre il 61% della clientela è maschile. Questo equilibrio di genere riflette una strategia di marketing inclusiva, capace di attrarre una platea più ampia e diversificata.

Nonostante questi dati demografici apparentemente meno favorevoli, Lexus continua a registrare vendite record. La sua strategia si basa su una combinazione vincente di qualità del prodotto, innovazione tecnologica e un’attenzione particolare alla soddisfazione del cliente. Non a caso, il marchio è stato più volte riconosciuto per la sua affidabilità e per l’elevato livello di soddisfazione dei suoi clienti.