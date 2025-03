Le città europee potrebbero presto accogliere una nuova rivoluzione nel settore automobilistico, ispirata alle celebri kei car giapponesi. Questi veicoli ultracompatibili, amati per le loro dimensioni ridotte e i vantaggi fiscali, hanno dominato il mercato nipponico per decenni. Ora, l’Europa guarda a una soluzione simile con gli ASEV (Affordable, Sustainable Electric Vehicle), una categoria di veicoli elettrici progettata per rivoluzionare la mobilità urbana sostenibile.

Kei car, dimensioni ultra compatte

Con dimensioni ottimali di 3,8 metri di lunghezza e 1,7 metri di larghezza, e un peso massimo di 1.000 kg, gli ASEV promettono di offrire un equilibrio perfetto tra compattezza e comfort. A differenza dei quadricicli elettrici già presenti sul mercato, come la Citroën Ami e la Fiat Topolino, questi nuovi modelli mirano a garantire prestazioni superiori e maggiore sicurezza, mantenendo un costo accessibile. L’esempio giapponese della Nissan Sakura, con un’autonomia di 180 chilometri e un prezzo competitivo di circa 16.500 euro, dimostra il potenziale di questa categoria di auto elettriche compatte.

Gli ASEV richiedono interventi normativi

Nonostante l’entusiasmo, l’adozione degli ASEV richiederà interventi normativi e investimenti infrastrutturali. Tuttavia, il successo delle kei car in Giappone rappresenta un segnale positivo: queste soluzioni non solo potrebbero ridurre le emissioni di CO2, ma risponderebbero anche alla crescente domanda di veicoli urbani efficienti e rispettosi dell’ambiente. Modelli come la Dacia Spring e la Leapmotor T03 sono già indicativi di questa tendenza, dimostrando che la transizione verso una mobilità più intelligente è già in corso.