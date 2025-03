“Non tutto ciò che luccica è oro” è un proverbio che sembra calzare a pennello per descrivere l’attuale situazione di Lucid Motors. Nonostante abbia progettato una delle berline elettriche più avanzate al mondo, la Lucid Air, l’azienda americana si trova ad affrontare una crisi profonda. Nel 2024, le perdite hanno toccato i 2,7 miliardi di dollari, con vendite limitate a poco più di 10.000 unità per l’auto elettrica da sogno.

Il flop dell’auto elettrica Lucid Air

Fondata nel 2007, Lucid Motors si era posta l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche premium. Guidata fino a poco tempo fa da Peter Rawlinson, l’azienda ha saputo distinguersi grazie a innovazioni in termini di efficienza energetica e autonomia, superando sulla carta concorrenti del calibro di Tesla e Porsche. Tuttavia, i numeri raccontano una storia ben diversa. Mentre Tesla ha chiuso il 2024 con 1,7 milioni di veicoli venduti, Lucid ha faticato a raggiungere le 10.241 unità, con una produzione che si è fermata a 9.000 vetture.

Il mercato non l’ha mai premiata abbastanza

La limitata presenza sul mercato globale ha ulteriormente aggravato la situazione. La distribuzione, confinata a soli quattro paesi europei e priva di accesso a mercati cruciali come Cina e Francia, ha compromesso le opportunità di crescita. Nonostante il sostegno finanziario del fondo sovrano saudita, che ha fornito riserve per oltre 6 miliardi di dollari, ogni auto venduta ha rappresentato un passivo di circa 260.000 dollari. Questo scenario ha portato a un cambio di leadership, con Rawlinson che ha lasciato il ruolo di CEO per assumere una posizione di consulenza tecnica.

Guardando al futuro, Lucid Motors punta al 2026 con il lancio di un SUV più compatto e accessibile, sperando di ampliare la propria base clienti. Tuttavia, la scarsa notorietà del marchio, insieme alle sfide finanziarie e logistiche, pone ostacoli significativi. L’azienda rimane un esempio di eccellenza tecnologica, ma il successo commerciale sembra ancora lontano.