Lancia Ypsilon Rally4 HF, scocca l'ora del ritorno nel motorsport

Il ritorno di Lancia nel mondo del motorsport segna una nuova era per il brand torinese, che punta a riconquistare il cuore degli appassionati. Con il lancio della Lancia Ypsilon Rally4 HF, il marchio si prepara a un debutto di alto livello, fissato per l’11-13 aprile 2025 durante il prestigioso Rally Regione Piemonte ad Alba. La vettura, equipaggiata con un motore turbo da 212 CV, è già un successo commerciale con oltre 90 unità vendute in soli quattro mesi.

Il Trofeo del marchio

L’entusiasmo è palpabile anche grazie al Trofeo Lancia, un campionato monomarca che ha già registrato il massimo di 40 iscritti, tra cui 25 giovani piloti sotto i 35 anni. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per i talenti emergenti di accedere al FIA ERC 2026, con un montepremi complessivo di 360.000 euro. Il campionato inizierà ufficialmente l’8 maggio con la storica Targa Florio.

Durante il Rally Regione Piemonte, gli appassionati avranno l’occasione di vivere un’esperienza unica nel Villaggio Lancia Corse HF. Qui sarà possibile partecipare a test drive delle versioni ibride ed elettriche della Nuova Ypsilon e ammirare la versione stradale della Ypsilon HF da 280 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi.

La vettura da rally

Per realizzare la Lancia Ypsilon Rally4 HF, il brand ha collaborato con partner di eccellenza come Marelli, Sparco, TM Tecnologie, Speedline e Supersprint. Questa sinergia ha dato vita a una vettura innovativa, dotata di sospensioni regolabili, un impianto frenante di ultima generazione e una gestione motore avanzata.

Lancia non si limita alle competizioni su strada, ma punta anche a dominare il panorama digitale con i nuovi profili ufficiali Lancia Corse HF su Facebook, Instagram e TikTok. Attraverso queste piattaforme, gli appassionati potranno seguire da vicino le novità del Trofeo e le performance nelle competizioni.

Con questo progetto, Lancia riafferma il proprio ruolo di eccellenza nel motorsport italiano, coniugando tradizione e innovazione per un futuro sostenibile e ricco di successi.