Lancia sta attraversando una crisi senza precedenti nel 2025, con un drammatico calo delle vendite pari al 73% nei primi due mesi dell’anno. Secondo i dati ACEA, solo 2.208 unità sono state immatricolate rispetto alle 8.098 dello stesso periodo del 2024. Questo crollo rappresenta un duro colpo per il marchio italiano proprio nel momento in cui puntava al rilancio nel segmento premium europeo.

La nuova Ypsilon non regge il confronto

Il debutto della nuova generazione della Lancia Ypsilon, un modello chiave per la rinascita del brand, non ha ottenuto i risultati sperati. Pur essendo più grande e posizionata su una fascia di prezzo più alta rispetto alla versione precedente, la nuova Ypsilon non è riuscita a conquistare il pubblico europeo, nonostante una rete distributiva più capillare. Il precedente modello, grazie al suo prezzo accessibile, garantiva volumi di vendita significativi, ma il riposizionamento premium voluto da Stellantis sembra aver allontanato la clientela tradizionale.

Tra le cause di questa crisi si annoverano l’aumento dei prezzi, che ha ridotto l’attrattività del modello, e la lunga assenza dai principali mercati europei, che ha indebolito il legame con i consumatori. Tuttavia, Stellantis non si arrende e ha delineato un piano ambizioso per il rilancio. Entro la fine del 2025, il gruppo prevede l’apertura di 70 nuovi showroom in Europa, puntando a rafforzare la presenza nei mercati chiave.

Un nuovo modello

Un altro tassello fondamentale del piano è il lancio, previsto per il 2026, della nuova Lancia Gamma, una berlina di 4,7 metri che fungerà da ammiraglia. Questo modello anticiperà il ritorno della leggendaria Delta, atteso tra il 2028 e il 2029. Nonostante le difficoltà, Stellantis intende riaffermare la vocazione premium di Lancia attraverso una gamma di nuovi modelli e una rete commerciale rinnovata.

La crisi di Lancia si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà per l’intero settore automobilistico europeo. Nel 2025, marchi come Tesla, Smart, Jaguar e Mitsubishi hanno registrato cali significativi, rispettivamente del 42,6%, 55,4%, 53,4% e 35,4%. Le sfide legate all’elettrificazione e alla crescente concorrenza di nuovi competitor stanno mettendo a dura prova l’industria. Resta da vedere se le iniziative strategiche di Stellantis riusciranno a invertire la rotta, riportando Lancia al centro del panorama automobilistico europeo.