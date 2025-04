Una nuova ondata di flessibilità sta per rivoluzionare il settore automobilistico europeo, grazie a un piano ambizioso presentato dalla Commissione Europea. Questo progetto mira a rendere meno stringenti i limiti imposti alle case automobilistiche, mantenendo comunque il focus sulla riduzione delle emissioni CO2. Al centro della proposta, vi è l’introduzione di un sistema di calcolo delle emissioni basato su medie triennali anziché annuali, che consentirà una maggiore stabilità nella gestione dei target ambientali.

Concretamente, le aziende saranno valutate sulla base del periodo 2025-2027, un approccio che offre margini di manovra in caso di difficoltà temporanee. Questo non solo riduce il rischio di sanzioni immediate, ma promuove anche una transizione più fluida verso un modello produttivo sostenibile. Un altro elemento chiave del piano è la semplificazione del sistema di “pooling”, che permette alle case automobilistiche di unire le forze per calcolare congiuntamente le emissioni. Ora, basterà una sola notifica entro il 2027 per formalizzare queste alleanze, abbattendo così gli oneri burocratici.

Secondo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, il settore automobilistico europeo sta dimostrando un alto livello di innovazione, contribuendo sia alla lotta contro il cambiamento climatico che al mantenimento della competitività globale. Tuttavia, la strada verso la decarbonizzazione non è priva di ostacoli. Mentre marchi come Tesla e Volvo avanzano spediti grazie all’ampia diffusione di auto elettriche nelle loro flotte, colossi come Stellantis e Volkswagen faticano a tenere il passo, nonostante il ricorso al pooling.

La proposta di modifica al regolamento emissioni è ora al vaglio dei Paesi membri e del Parlamento europeo. Se approvata, rappresenterà un compromesso temporaneo che equilibra le esigenze ambientali con quelle industriali, in attesa di un’adozione più ampia di tecnologie a basse emissioni.