Il rombo inconfondibile di una muscle car americana si trasforma in un silenzioso fulmine grazie a un restomod unico nel suo genere. Kevin, un appassionato della Florida, ha realizzato Electrollite, un progetto straordinario che ha trasformato una Plymouth Satellite del 1972 in una moderna auto elettrica con prestazioni sorprendenti. Il cuore pulsante del veicolo è un Tesla powertrain, un impianto derivato da una Tesla Model S P100D, che alimenta l’auto con sedici moduli di batteria distribuiti tra anteriore e posteriore.

Capolavoro di ingegneria

La conversione ha richiesto un anno e mezzo di lavoro intenso, ma il risultato è stato un capolavoro di ingegneria. L’Electrollite ha messo in ombra persino la Dodge Dart da 700 cavalli di Kevin in una serie di sfide di accelerazione, dimostrando come la tecnologia elettrica possa competere con i motori tradizionali. Kevin stesso ammette di divertirsi di più con la sua creazione elettrica, segno che il fascino delle muscle car può convivere con la sostenibilità.

Nonostante l’assenza del caratteristico rombo del motore a combustione, l’Electrollite mantiene lo spirito delle muscle car con funzionalità come il “line-lock”, che consente spettacolari burnout bloccando i freni anteriori. La comunità degli appassionati si è divisa: alcuni elogiano l’innovazione, mentre i puristi vedono nella trasformazione un tradimento della tradizione.

Un restomod ecologico

Il progetto dimostra come il mondo del restomod possa abbracciare la transizione verso la mobilità elettrica, combinando il fascino del design classico con prestazioni all’avanguardia. In un’epoca in cui l’innovazione tecnologica ridefinisce i confini dell’automobilismo, Electrollite rappresenta un ponte tra passato e futuro, mostrando che anche le icone del passato possono avere un’anima sostenibile.