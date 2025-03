Lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino si prepara a una nuova era con la produzione della 500 ibrida, un modello che punta a rafforzare il ruolo di Stellantis nell’automotive italiano. Jean Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis, ha annunciato il progetto durante un evento al Museo dell’Automobile di Torino, sottolineando l’obiettivo ambizioso di produrre 130.000 unità all’anno, trasformando così il futuro della fabbrica.

Un rilancio determinante

All’incontro hanno partecipato figure di rilievo, tra cui i ministri Gilberto Pichetto e Paolo Zangrillo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il ministro Pichetto ha evidenziato come il settore automobilistico, che impiega direttamente 280.000 persone e oltre un milione in modo indiretto, sia cruciale per l’economia nazionale. Tuttavia, ha sottolineato le sfide poste dalla competizione sui dazi con gli Stati Uniti e dalla transizione elettrico, temi che richiedono un intervento coordinato a livello europeo.

Jean Philippe Imparato ha insistito sull’importanza di una normativa stabile e di un commercio equo, aspetti fondamentali per affrontare la crescente competizione globale. Anche Alfredo Altavilla, consulente per l’azienda cinese Byd, ha sottolineato il valore della collaborazione tra industria europea e cinese, pur confermando che Torino non sarà sede del terzo stabilimento europeo di Byd, almeno per ora.

Proteggere l’occupazione

Il presidente Cirio ha lanciato un appello all’Unione Europea affinché si intervenga in modo deciso per proteggere l’occupazione e sostenere l’industria automobilistica durante questa fase di trasformazione. Ha ribadito che il tema non riguarda solo l’Italia, ma anche altri grandi produttori come la Germania.

La produzione della 500 ibrida rappresenta un passo significativo per Stellantis e per l’intero comparto automobilistico italiano, un settore chiamato a dimostrare la propria capacità di innovazione e sostenibilità in un mercato globale sempre più competitivo.