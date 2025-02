BAW 1, microcar alla spina e nuovo protagonista della mobilità cittadina, promette di ridefinire il concetto di trasporto urbano con un design compatto e un prezzo competitivo di 14.350 euro. Questo innovativo quadriciclo pesante, importato dalla Cina dal Gruppo TC8, si presenta come una soluzione pratica e sostenibile per chi cerca un’alternativa moderna alle tradizionali citycar.

Un microcar elettrica dalla buona autonomia

Con una lunghezza di soli 316 cm e una larghezza di 1,5 metri, il veicolo offre una manovrabilità eccezionale nel traffico cittadino. Al centro del progetto c’è un motore elettrico posteriore da 20 kW, capace di raggiungere una velocità massima di 90 km/h. La batteria LFP da 14 kWh garantisce un’autonomia di base di 170 km, che può essere estesa fino a 220 km con la versione “long range” (+1.200 euro).

I consumi sono ottimizzati, attestandosi su 8 kWh/100 km, e il peso contenuto di 740 kg contribuisce ulteriormente all’efficienza complessiva. L’interno, nonostante le dimensioni compatte, sorprende per la qualità e la dotazione tecnologica: due display da 10,25 pollici, abs, airbag, radar di parcheggio a 360° con retrocamera e climatizzatore incluso nel periodo di lancio.

Il prezzo

Le versioni disponibili includono un modello biposto a partire da 14.350 euro e uno a quattro posti al prezzo di 15.350 euro. La garanzia, inoltre, copre il veicolo per 3 anni/100.000 km e la batteria per 8 anni/120.000 km, assicurando tranquillità e affidabilità nel tempo.

In un panorama sempre più orientato alla sostenibilità, i quadricicli elettrici come la BAW 1 rappresentano una risposta concreta alle esigenze di mobilità urbana. La combinazione di tecnologia, design e rispetto ambientale ne fa una proposta accattivante per il futuro del trasporto cittadino.