Lynk & Co 900, il nuovo gioiello dell’automotive, è pronto a ridefinire i confini del lusso e della tecnologia. Questo straordinario SUV ibrido plug-in rappresenta un capolavoro ingegneristico, frutto della collaborazione tra Geely e Zeekr Technology, e si prepara a debuttare sul mercato cinese nel secondo trimestre del 2024.

Cuore pulsante del veicolo è il rivoluzionario processore Nvidia Drive Thor, una pietra miliare nella tecnologia automobilistica. Con una potenza computazionale che quadruplica il suo predecessore, Orin, questo chip integra funzionalità avanzate di intelligenza artificiale generativa. Inoltre, il sistema si combina perfettamente con il sofisticato Zeekr Haohan ADAS, capace di garantire una guida autonoma di ultima generazione, persino in assenza di mappe HD.

Il design imponente, che richiama il prestigio di un Range Rover design, si distingue per dettagli esclusivi come i Tech Totem integrati nelle portiere e un display interattivo frontale. L’abitacolo è un vero salotto tecnologico, arricchito da due schermi 6K da 30 pollici e sedili posteriori rotanti a 180 gradi, pensati per offrire il massimo comfort e versatilità.

Sotto il cofano, il Lynk & Co 900 offre una gamma di motorizzazioni ibride plug-in che non scendono a compromessi sulle prestazioni. Dal motore 1.5 litri da 530 kW al potente 2.0 litri bimotore da 630 kW, le opzioni disponibili sono abbinate a batterie NMC capaci di un’autonomia elettrica fino a 220 chilometri e fino a 845 CV di potenza.

La piattaforma modulare SPA Evo, un’altra innovazione, include caratteristiche come lo sterzo posteriore e sospensioni pneumatiche a doppia camera, garantendo una guida fluida e reattiva. Non mancano dettagli di lusso, come un frigorifero a scomparsa e un bagagliaio con una capacità di carico fino a 300 kg, pensati per soddisfare anche i clienti più esigenti.

Con queste credenziali, il Lynk & Co 900 si pone come un nuovo punto di riferimento nel segmento premium, sfidando apertamente i concorrenti sia sul fronte tecnologico che su quello del lusso.