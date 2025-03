La storia della Chicago Twingo rappresenta un affascinante intreccio di mistero e passione automobilistica. Questa piccola utilitaria francese del 1993, importata negli Stati Uniti in circostanze ancora avvolte nel mistero, ha catturato l’immaginazione degli appassionati d’auto oltreoceano. Dotata del suo originale Renault motore 1,2 litri, ha percorso 74.000 chilometri, ma la sua presenza sul suolo americano resta un enigma, probabilmente legato a un diplomatico o un militare, o forse a canali di importazione non ufficiali. Oggi, questa icona cerca un nuovo proprietario disposto a preservarne il fascino unico.

Renault Twingo, il modello punta al ritorno

Nel frattempo, il futuro della Renault Twingo guarda all’innovazione con il lancio di una versione completamente elettrica, previsto per il 2026. La nuova Twingo elettrica promette di mantenere l’accessibilità che ha sempre contraddistinto il modello, con un prezzo inferiore ai 20.000 euro e un’autonomia di circa 300 chilometri. Sarà equipaggiata con due display digitali e un design che reinterpreta in chiave moderna il carattere iconico del passato. Questa svolta rappresenta un ulteriore passo avanti nella transizione verso le auto elettriche, un segmento sempre più cruciale nel panorama automobilistico globale.

Passaggio all’elettrico

Il passaggio all’elettrico non è solo una questione di tecnologia, ma anche di identità. Renault dimostra come sia possibile innovare senza tradire le radici del marchio, posizionandosi come leader nella sostenibilità. La Chicago Twingo, con il suo bagaglio di storie e sfide, e la sua erede elettrica, incarnano due facce di una stessa medaglia: un passato ricco di emozioni e un futuro orientato verso un’auto più responsabile e tecnologicamente avanzata.