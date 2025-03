California, leader mondiale nella rivoluzione della mobilità verde. “Mentre il governo federale cerca di rendere più difficile la ricarica dei veicoli elettrici, la California sta facendo l’opposto“, dichiara con orgoglio il governatore Gavin Newsom, evidenziando come lo stato stia guidando la transizione verso una mobilità sostenibile nonostante le resistenze a livello nazionale. La California si conferma pioniera nella transizione energetica con un dato impressionante: le colonnine di ricarica per veicoli elettrici superano del 48% il numero delle pompe di benzina tradizionali. Con circa 178.000 punti di ricarica pubblici e privati contro 120.000 ugelli per carburante, lo stato americano dimostra concretamente il suo impegno per un futuro a zero emissioni.

L’espansione dell’infrastruttura di ricarica ha conosciuto un’accelerazione senza precedenti, raddoppiando il numero di colonnine solo nell’ultimo anno. Tra queste, 162.000 sono di tipo Level 2, che richiedono tempi più lunghi per una ricarica completa, mentre 17.000 sono stazioni di ricarica rapida DC, fondamentali per i viaggi su lunghe distanze.

Per migliorare ulteriormente l’accessibilità e velocizzare i tempi di ricarica, la California ha destinato 1,4 miliardi di dollari all’espansione delle infrastrutture e allo sviluppo di combustibili alternativi come l’idrogeno. Parallelamente, sono stati snelliti i processi burocratici per l’installazione di nuove colonnine.

Gli obiettivi dello stato sono ambiziosi: eliminare completamente la vendita di veicoli a benzina entro il 2035, con un traguardo intermedio del 68% di vendite di veicoli a zero emissioni entro il 2030. Questi propositi potrebbero tuttavia scontrarsi con potenziali ostacoli legali e legislativi a livello federale.

Con il 25% delle nuove auto vendute nel 2024 completamente elettriche, la California rappresenta un modello da emulare per altri stati e nazioni che desiderano accelerare la transizione energetica. Le sue iniziative, supportate da politiche innovative e investimenti consistenti, stanno creando un ecosistema favorevole all’adozione di veicoli elettrici, confermando il ruolo dello stato come leader globale nella mobilità sostenibile.”