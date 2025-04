Un’innovazione che cambia le regole del gioco: la BYD Seagull, vincitrice del prestigioso World Car Awards 2025 nella categoria delle auto urbane, rappresenta un nuovo standard per le citycar elettriche. Presentata al Salone di New York, questa compatta cinese ha sbaragliato la concorrenza di modelli rinomati come la Hyundai Inster e la Mini Cooper Electric, conquistando una giuria internazionale di 96 esperti.

Con una lunghezza di appena 3,7 metri, la Seagull è stata progettata per rispondere alle esigenze della mobilità urbana moderna. Combina dimensioni compatte con una dotazione di tecnologia avanzata solitamente riservata a veicoli di segmenti superiori. Il cuore della Seagull è un motore elettrico anteriore da 74 CV, alimentato da batterie al litio-ferro-fosfato disponibili in due varianti: una da 30,1 kWh, che offre un’autonomia di 305 km, e una più capiente da 38,9 kWh, in grado di percorrere fino a 405 km secondo il ciclo CLTC. Queste caratteristiche rendono la Seagull non solo pratica ma anche altamente competitiva, con un prezzo di partenza sul mercato cinese di circa 8.000 euro.

C’è tanta tecnologia sulla BYD Seagull

La vera sorpresa, tuttavia, risiede nella tecnologia di bordo. Il sistema DiPilot 100 utilizza una rete di 12 telecamere, 5 radar e 12 sensori ultrasonici per garantire una guida semi-autonoma avanzata. Tra le funzionalità offerte figurano l’autopilota in autostrada, la navigazione con memoria e il parcheggio automatizzato. Queste caratteristiche, solitamente associate a veicoli di lusso, rendono la Seagull una proposta unica nel segmento delle citycar.

L’interno della vettura non è da meno: un display infotainment da 12,8 pollici domina l’abitacolo, mentre i sedili anteriori riscaldabili e le porte USB per la ricarica rapida aggiungono un tocco di comfort e praticità. La sicurezza è stata una priorità assoluta, con un pacchetto che include frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco e avviso di uscita dalla corsia. Tutto ciò contribuisce a fare della Seagull una scelta ideale per chi cerca un veicolo compatto, tecnologico e sicuro.

La BYD Seagull non è solo un esempio di innovazione tecnica, ma anche un simbolo di sostenibilità. Con la sua propulsione elettrica e l’accessibilità economica, mira a rendere la mobilità a emissioni zero una realtà per un pubblico sempre più ampio. Il lancio sul mercato europeo, previsto per l’estate, promette di replicare il successo già ottenuto in Cina, aprendo nuove prospettive per il segmento delle citycar elettriche nel vecchio continente.