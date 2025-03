Kleber ha alzato il livello nel segmento dei pneumatici estivi con il lancio del rivoluzionario Dynaxer HP5, una soluzione innovativa pensata per soddisfare le esigenze di auto e SUV. Questo nuovo prodotto si distingue non solo per le sue prestazioni avanzate, ma anche per il forte impegno verso la sostenibilità, dimostrando una riduzione del 7% dell’impronta ecologica rispetto alla generazione precedente.

Disponibile in una gamma che spazia dai 16 ai 22 pollici, il Dynaxer HP5 copre il 90% del mercato europeo con ben 379 dimensioni. Questa versatilità lo rende una scelta ideale per il segmento dei pneumatici di grande formato, un settore che ha registrato una crescita del 51% dal 2019 al 2023.

Tecnologia al servizio delle prestazioni

Il Dynaxer HP5 introduce un design del battistrada ottimizzato, con canali più ampi che riducono dell’8% la resistenza al rotolamento. La configurazione variabile, con 3, 4 o 5 scanalature longitudinali a seconda della larghezza del pneumatico, migliora l’evacuazione dell’acqua, aumentando del 5% l’aderenza sul bagnato e del 2% sull’asciutto. La nuova mescola Max Wear-Grip garantisce una durata chilometrica superiore del 5% e prestazioni di frenata migliorate.

Un impegno ambientale tangibile

Kleber ha posto la sostenibilità al centro del progetto Dynaxer HP5, intervenendo su tre aspetti chiave: una maggiore longevità del pneumatico (+5%), una minore resistenza al rotolamento e una produzione localizzata in Europa. Questi sforzi rispondono alla crescente attenzione verso l’impatto ambientale, considerando che l’80% dell’impronta ecologica di un pneumatico si genera durante il suo utilizzo.

Michel Saint-Martin, sviluppatore dei pneumatici, ha dichiarato: “Questa è attualmente la migliore gamma di prodotti estivi Kleber. Abbiamo notevolmente migliorato le performance connesse alla sicurezza e, grazie al nuovo design e all’ottimizzazione della mescola, abbiamo ridotto l’impatto ambientale.”

Con il Dynaxer HP5, Kleber dimostra che sicurezza, prestazioni e rispetto per l’ambiente possono coesistere, offrendo una soluzione innovativa e all’avanguardia per il mercato attuale che richiede più specifiche rispetto al recente passato.