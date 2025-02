La mobilità elettrica si arricchisce di una nuova proposta grazie al debutto del KIA PV5, un van elettrico che rappresenta un tassello fondamentale della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) di Kia. Con un design che non passa inosservato, il PV5 si presenta in due versioni: una per il trasporto passeggeri e una per usi commerciali, entrambe ispirate al concept svelato al CES 2024 di Las Vegas.

La configurazione passeggeri offre ampie superfici vetrate per garantire luminosità e una sensazione di spazio, mentre la variante cargo si distingue per la praticità, grazie ai portelloni posteriori sdoppiati e all’assenza di finestrini laterali posteriori, ottimizzando così la capacità di carico. Nonostante alcuni dettagli tecnici restino riservati, è confermata la presenza di una strumentazione digitale compatta e di un display centrale per l’infotainment, probabilmente basati sulla piattaforma E-GMP modificata, già nota per le sue prestazioni nel segmento.

Con il PV5, Kia mira a competere direttamente con il Volkswagen ID Buzz, leader attuale nel segmento dei van elettrici premium. La sfida principale sarà bilanciare autonomia, capacità di carico e prezzo per attrarre sia i privati che i professionisti.

Il futuro del progetto PV5 promette ulteriori evoluzioni: il 2025 vedrà la presentazione di nuove varianti durante il KIA EV Day, consolidando l’obiettivo del marchio di offrire una piattaforma versatile e adatta alle diverse esigenze della mobilità elettrica.