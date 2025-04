La strategia di Kia per il futuro del mercato automobilistico sta subendo una trasformazione significativa, riflettendo una chiara risposta alle nuove tendenze di consumo e alle dinamiche del settore. La casa automobilistica coreana ha recentemente annunciato un ridimensionamento degli obiettivi di vendita per i veicoli elettrici a batteria (BEV), compensando questa mossa con un rafforzamento della gamma di auto ibride, un segmento che sembra rispondere meglio alle esigenze attuali dei consumatori.

In dettaglio, l’obiettivo iniziale di vendere 1,6 milioni di modelli elettrici entro il 2030 è stato ridotto a 1,26 milioni, rappresentando un taglio del 21,2%. Tuttavia, Kia non ha rinunciato all’elettrificazione, prevedendo il lancio di ben 15 nuovi modelli elettrici entro la stessa data. Tra questi, spiccano la EV2, attesa per il 2026, e la EV5, prevista per agosto 2025. Inoltre, il mercato nordamericano vedrà l’introduzione di un pick-up elettrico basato sul modello Tasman, un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda verso l’innovazione.

Kia amplia l’offerta ibrida

Parallelamente, Kia ha deciso di ampliare la sua offerta di veicoli ibridi, con l’obiettivo di raggiungere 1,07 milioni di unità vendute entro il 2030, un incremento di circa 300 mila unità rispetto ai piani precedenti. Questo cambiamento strategico evidenzia un approccio pragmatico che mira a bilanciare l’impegno verso la sostenibilità con le attuali preferenze dei consumatori. Per il mercato europeo, Kia lancerà una nuova B-SUV a batteria e introdurrà dieci nuovi modelli ibridi, tra cui le versioni ibride delle Seltos e Telluride, ampliando ulteriormente la gamma.

Un elemento particolarmente innovativo nella visione di Kia è rappresentato dall’espansione della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle). Il piano prevede il debutto del PV5 nel 2025 in cinque varianti, seguito dal PV7 nel 2027 e dal PV9 nel 2029. Questa linea punta a rivoluzionare il concetto di mobilità, offrendo soluzioni modulari e altamente personalizzabili.

Gli investimenti Kia sono altrettanto ambiziosi. L’azienda ha annunciato un piano di spesa di circa 26 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, destinati a sostenere la produzione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Questo impegno finanziario è finalizzato a garantire la competitività di Kia in un settore in rapida evoluzione, che richiede innovazione costante e capacità di adattamento.

Nel breve termine, Kia punta a vendere 3,22 milioni di veicoli a livello globale entro il 2025, con un incremento del 4,1% rispetto al 2024. Questo obiettivo sarà supportato da un investimento complessivo di 42 mila miliardi di won, equivalente a circa 25,7 miliardi di euro. La capacità di Kia di rispondere alle mutevoli condizioni del mercato automotive è evidente in questa nuova pianificazione strategica, che combina una visione a lungo termine con una forte attenzione alle esigenze immediate.