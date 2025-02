Kia EV4: svelati interni, design e specifiche tecniche

La nuova Kia EV4 rappresenta una svolta nel panorama delle auto elettriche, promettendo di ridefinire gli standard del settore con il suo arrivo nel 2025. Disponibile in due varianti di carrozzeria, berlina e hatchback, questa vettura è costruita sulla piattaforma E-GMP, sinonimo di innovazione e affidabilità.

Con una batteria da 81,4 kWh, la versione berlina offre un’autonomia massima di 391 miglia, un risultato che soddisfa anche i guidatori più esigenti. La motorizzazione standard da 201 CV garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi, un equilibrio perfetto tra prestazioni e sostenibilità.

Il design della Kia EV4 si distingue per le sue linee moderne e sofisticate, ispirate al concept del 2023. La berlina si presenta con una silhouette da coupé, mentre la hatchback enfatizza la praticità senza sacrificare lo stile. Le dimensioni delle due varianti si differenziano per lo spazio interno: 490 litri di capacità per il bagagliaio della berlina e 435 litri per la hatchback.

Gli interni high-tech offrono un’esperienza senza precedenti grazie a un display panoramico da 30 pollici che integra strumentazione digitale e infotainment. Funzionalità avanzate come lo streaming di contenuti e gli aggiornamenti over-the-air, unite a modalità innovative come Rest Mode e Theatre Mode, trasformano l’abitacolo in un vero e proprio hub multimediale.

In termini di ricarica, la Kia EV4 supporta la ricarica rapida DC, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 30 minuti. Inoltre, le tecnologie V2L e V2G consentono un’integrazione ottimale con la rete elettrica, offrendo soluzioni energetiche avanzate.

La produzione sarà localizzata in Corea del Sud per la berlina e in Slovacchia per la hatchback, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 37.000 euro. La commercializzazione in Europa è prevista per la seconda metà del 2025, segnando un passo importante per Kia nel consolidamento della sua leadership nel mercato elettrico.