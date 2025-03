Karma Automotive segna un nuovo capitolo nel mondo delle coupé di lusso con il lancio della straordinaria Amaris, una vettura che unisce design mozzafiato e tecnologia all’avanguardia. Presentata il 20 marzo 2025 a Irvine, California, questa elegante coupé a due porte rappresenta un passo avanti nel segmento premium.

La Amaris è dotata di un sistema EREV (Extended-Range Electric Vehicle) di nuova generazione, che combina un motore turbo a quattro cilindri con una batteria elettrica, garantendo prestazioni eccezionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e una velocità massima di 265 km/h. Queste caratteristiche tecniche sottolineano la capacità di Karma di bilanciare lusso, potenza e sostenibilità.

Il design della vettura trae ispirazione dalla super-coupé Karma Kaveya, con l’uso innovativo di fibra di carbonio e alluminio. Le porte “swan” ad apertura verticale e lo spoiler passante non solo esaltano l’estetica, ma migliorano anche l’aerodinamica e la stabilità alle alte velocità. Cerchi in alluminio forgiato da 22 pollici completano un look dinamico e sofisticato.

Non solo Ameris nei piani di Karma

Non è solo la Amaris a rappresentare il futuro di Karma. La berlina Gyesera, inizialmente pensata come auto elettrica pura, adotterà anch’essa un motore EREV, con un lancio previsto entro la fine del 2025. Nel frattempo, il debutto della super-coupé elettrica Kaveya è stato posticipato al 2027, dimostrando la volontà del marchio di adattarsi alle richieste del mercato per veicoli con maggiore autonomia.

Entrambi i nuovi modelli utilizzeranno una piattaforma in alluminio spaceframe derivata dalla Karma Revero, riducendo i tempi di sviluppo e ottimizzando la produzione. “Crediamo che la libertà di rifornirsi sia con carburante che con elettricità sia la soluzione ideale per i consumatori di oggi," ha dichiarato Marques McCammon, presidente di Karma Automotive.

L’azienda, inoltre, punta a espandere il proprio ecosistema tecnologico con il progetto Karma Connect, offrendo soluzioni di gestione dati e aggiornamenti over-the-air. La futura piattaforma SDVA (Software-Defined Vehicle Architecture), sviluppata in collaborazione con Intel Automotive, sarà la base per i modelli elettrici di prossima generazione.

Con il suo Karma Innovation and Customization Center in California e una rete distributiva globale che copre Nord America, Europa, Sud America e Medio Oriente, Karma Automotive continua a distinguersi come punto di riferimento nel settore delle auto di lusso.