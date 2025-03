Jody Egginton, figura chiave nel mondo del motorsport da quasi vent’anni, lascerà il suo ruolo di direttore tecnico presso la Racing Bulls per assumere una nuova posizione strategica in Red Bull Advanced Technologies. Questo importante passaggio avverrà a partire dal 1° aprile 2025, segnando una svolta significativa per il team e per la carriera del dirigente britannico.

Il cambiamento, annunciato poco prima dell’inizio della stagione di Formula 1, riflette la continua evoluzione della scuderia. Per garantire una transizione senza intoppi, la Racing Bulls ha già delineato un piano di successione che prevede la suddivisione delle responsabilità tecniche tra tre esperti: Tim Goss come Chief Technical Officer, Guillaume Cattelani per la gestione delle performance e Andrea Landi per il design delle monoposto. Laurent Mekies, team principal, ha elogiato il contributo essenziale di Egginton nel rafforzare la competitività del team negli ultimi anni.

Nel suo nuovo ruolo, Egginton avrà l’opportunità di esplorare orizzonti che vanno oltre il circus della Formula 1. Entusiasta della nuova sfida, ha dichiarato di essere pronto a intraprendere questa fase innovativa della sua carriera, dopo due decenni dedicati alla massima competizione automobilistica.

La carriera di Egginton è costellata di successi: dal suo esordio come Junior Designer in Tyrrell nel 1996, ha collaborato con team prestigiosi come Midland, Spyker, Force India e Team Lotus. Dal 2014, è stato un elemento fondamentale per la Toro Rosso, ora Racing Bulls, dove ha assunto il ruolo di direttore tecnico nel 2019.

Mentre la Racing Bulls si prepara al Gran Premio d’Australia con un rinnovato assetto tecnico, Egginton si appresta a scrivere un nuovo capitolo professionale, mantenendo un forte legame con la famiglia Red Bull attraverso questo trasferimento interno. Il futuro promette nuove sfide e innovazioni sia per il team che per il dirigente.