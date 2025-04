Jeff Bezos e il pick-up elettrico da 25.000 dollari: cosa c'è di vero

Una nuova rivoluzione potrebbe presto cambiare il panorama dei veicoli elettrici, grazie a un ambizioso progetto sostenuto da Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Con un occhio rivolto alla democratizzazione della mobilità elettrica, Bezos ha deciso di investire in Slate Auto, una startup che mira a lanciare sul mercato un pick-up elettrico al sorprendente prezzo di 25.000 dollari. Questa cifra, significativamente inferiore rispetto alla media dei veicoli elettrici attuali, potrebbe rappresentare un punto di svolta per rendere questa tecnologia accessibile a una fascia di consumatori più ampia.

Nata nel 2022, Slate Auto è il risultato di un investimento in Re:Build Manufacturing. Nonostante la sua giovane età, l’azienda ha già attirato l’attenzione di numerosi esperti del settore, reclutando professionisti da giganti come Ford, GM e Stellantis, nonché da realtà emergenti come Fisker e Canoo. Con un organico che conta attualmente tra 201 e 500 dipendenti, l’azienda si sta preparando per una rapida espansione, in linea con le ambizioni del progetto.

Il design del veicolo trae ispirazione da modelli iconici come il Ford Modello T e il Volkswagen Maggiolino, veicoli che in passato hanno rivoluzionato la mobilità rendendola alla portata di tutti. Con lo stesso spirito, Slate Auto si propone di abbattere una delle principali barriere all’adozione dei veicoli elettrici: il costo elevato. Questo pick-up elettrico punta a combinare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e un prezzo competitivo, offrendo una soluzione pratica e conveniente per i consumatori.

Il progetto gode di una solida base finanziaria. Nel 2023, la startup ha raccolto 111 milioni di dollari in un round di Serie A e ha recentemente completato un round di Serie B, autorizzando l’emissione di 500 milioni di azioni privilegiate al prezzo unitario di 2,37 dollari. Questi numeri riflettono la fiducia degli investitori nella visione proposta da Slate Auto.

La produzione del veicolo è prevista per la fine del 2026 in uno stabilimento situato nei pressi di Indianapolis, Indiana. Tuttavia, non è ancora chiaro se verrà utilizzata una struttura esistente o se sarà necessario costruirne una nuova. La scelta di questa località appare strategica, sia per la logistica che per la distribuzione.

Non è la prima volta che Jeff Bezos si avventura nel settore dei veicoli elettrici. Amazon ha già investito oltre 1,3 miliardi di dollari in Rivian, produttore di camion e SUV elettrici che fornisce anche i furgoni per le consegne del colosso dell’e-commerce. L’impegno in Slate Auto sottolinea ulteriormente l’interesse del miliardario nel favorire una transizione verso una mobilità più sostenibile ed economicamente accessibile.