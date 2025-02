Zero emissioni, design audace e un’autonomia da record: la nuova Jaguar Type 00 si prepara a ridefinire il segmento delle auto elettriche di lusso. Questo capolavoro tecnologico, in arrivo nel 2026, è stato recentemente avvistato durante i test in Spagna, mostrando già la sua ambizione di dominare il mercato premium.

Jaguar Type 00: la GT del domani

Con un prezzo stimato tra 150.000 e 200.000 dollari, questa berlina di lusso a quattro porte rappresenta il punto di svolta per Jaguar. Il suo design innovativo rompe con le tradizioni del marchio, presentando linee taglienti e un’estetica moderna. La griglia distintiva e i fari orizzontali conferiscono al modello un carattere unico, che non mancherà di attirare l’attenzione degli appassionati.

Sotto il cofano, la Type 00 promette prestazioni eccezionali: l’autonomia dichiarata raggiunge i 770 km secondo il ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida permette di recuperare fino a 321 km in soli 15 minuti. La versione base offrirà 550 cavalli, con varianti ancora più potenti già in programma. Questa combinazione di sostenibilità e performance punta a ridefinire gli standard del settore.

I dettagli emergono

Nonostante i prototipi siano ancora camuffati, emergono dettagli che evidenziano un’attenzione particolare al bilanciamento tra spazio interno e compattezza esterna. Le ruote a cinque razze, già viste nei test invernali, completano un progetto coerente e raffinato.

Jaguar mira a posizionare la Type 00 al vertice del mercato delle auto elettriche di lusso, incarnando una visione futuristica e un impegno verso l’innovazione. Anche se il nome definitivo del modello resta incerto, questo veicolo rappresenta l’inizio di una nuova era per il marchio britannico. Con il suo stile audace e le sue caratteristiche rivoluzionarie, la Type 00 è destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama automobilistico.