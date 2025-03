“Non c’è spazio per i motori a combustione nel nostro futuro. Jaguar è completamente impegnata nell’elettrico.” Con queste parole decise, Rawdon Glover, CEO di Jaguar, annuncia una svolta epocale per il marchio britannico. Questo cambiamento segna l’inizio di una nuova era, con il lancio del modello GT completamente elettrico.

La nuova vettura rappresenta un cambio di paradigma: con i suoi 986 cavalli di potenza, il GT non è solo un’auto, ma un simbolo del futuro della mobilità. Il progetto si basa sulla piattaforma innovativa Jaguar Electric Architecture (JEA), sviluppata specificamente per i veicoli a zero emissioni. Questo sistema avanzato combina tecnologia all’avanguardia con l’heritage del marchio, offrendo prestazioni e sostenibilità senza compromessi.

Il design della vettura richiama il concept Type 00, mantenendo il DNA stilistico di Jaguar. Linee eleganti e proporzioni generose definiscono il cofano allungato, un omaggio ai modelli storici del brand. Gli interni riflettono un lusso essenziale, privilegiando un’esperienza di guida pura e coinvolgente, lontana dall’eccesso tecnologico.

La produzione della Jaguar GT avverrà nello stabilimento di Solihull, dove nascerà un’intera gamma di veicoli elettrici. Oltre al GT, sono previsti una berlina di lusso e un SUV, tutti posizionati nel segmento premium con un prezzo base di 100.000 sterline (120.000 euro). Questi modelli mirano a conquistare una clientela esigente, attratta da esclusività e prestazioni di alto livello.

Il team di sviluppo ha dedicato particolare attenzione alla tradizione di Jaguar, trasferendo nel GT le caratteristiche distintive che hanno reso celebre il marchio: comfort di guida anche ad alte velocità e un’impareggiabile sensazione di benessere al volante. Questo approccio si inserisce nella strategia del brand per ridefinire il concetto di auto elettrica di lusso, trasformandola in un oggetto del desiderio per gli appassionati più esigenti.