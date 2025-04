Il nuovo SUV Jaecoo 7 del gruppo OMODA & JAECOO sta rivoluzionando il mercato automobilistico grazie a un’impressionante combinazione di autonomia, efficienza e sicurezza che lo posiziona all’avanguardia nel panorama dei veicoli ibridi.

Tecnologia Super Hybrid al servizio dell’efficienza

La tecnologia Super Hybrid consente al Jaecoo 7 di raggiungere prestazioni straordinarie: un’autonomia che supera i 1.400 chilometri con un solo pieno e consumi estremamente contenuti, appena 3,5 litri ogni 100 km. Questo risultato eccezionale è possibile grazie all’implementazione di un motore 1.5 TGDI con efficienza termica del 44,5%, abbinato a una trasmissione ibrida dedicata e a un sistema intelligente di gestione dell’energia. Il connubio perfetto tra prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente.

Sicurezza ai massimi livelli europei

La protezione dei passeggeri rappresenta un aspetto fondamentale del Jaecoo 7, come dimostrato dai brillanti risultati ottenuti nei test Euro NCAP. Il SUV ha conquistato il massimo punteggio, superando l’80% in tutte le categorie valutate: protezione occupanti adulti, sicurezza bambini, tutela dei pedoni ed efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. Un traguardo che testimonia l’impegno concreto del marchio verso i più elevati standard di sicurezza.

Innovazione testata sul campo

Il Jaecoo 7 è il primo veicolo del gruppo a incorporare il sistema ibrido globale di quinta generazione, segnando un passo decisivo verso la mobilità sostenibile. Le Super Hybrid Marathons, svoltesi in più di dieci paesi, hanno messo alla prova il SUV in condizioni reali: in Asia ha percorso 1.427,5 km con un solo pieno, mentre in Brasile ha superato i 1.453,9 km, confermando l’eccellenza della sua tecnologia.

Un gruppo con ambizioni globali

Il successo del Jaecoo 7 si inserisce in una strategia più ampia del gruppo OMODA & JAECOO. Anche l’OMODA 5, disponibile in versione termica ed elettrica, ha ottenuto importanti riconoscimenti da organizzazioni internazionali come Euro NCAP, ANCAP e ASEAN NCAP, dimostrando l’approccio coerente del marchio verso qualità e sicurezza su tutta la gamma.

Con il continuo sviluppo della tecnologia SHS, il gruppo punta a innovare ulteriormente il settore automobilistico, offrendo soluzioni che combinano sicurezza, efficienza energetica e tecnologie d’avanguardia per guidare la transizione verso un futuro più sostenibile.”